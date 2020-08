Titular de Semarnat cuestiona compromiso ambiental de la 4T

Víctor Toledo, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) cuestionó al gobierno de a 4T, del cual forma parte, y dijo que estaba lleno de contradicciones, entre ellas, en materia ambiental.

En un audio, que comenzó a circular en redes, habla sobre una reunión con otros colaboradores.

Y señaló que no hay un objetivo claro en cuestión de medio ambiente, ni en otros ámbitos.

Víctor Toledo en su primer mensaje a los trabajadores de la Semarnat en junio de 2019. / Foto: Cuartoscuro

“Lo que yo he vivido y he observado en estos últimos 10 meses, porque efectivamente la 4T como un conjunto claro y acabado de objetivos no existe, no existe.

"Por el contrario, este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y se expresan en luchas de poder al interior del gabinete y yo he notado varias líneas", dijo.

El funcionario puso como ejemplo que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), encabezada por Víctor Villalobos, estuviera en contra de la agroecología.

“La Sader está dirigida fundamentalmente a los agronegocios, está en contra de la agroecología y tratan de imponer, digamos, toda la visión que hay, que impera en el mundo, de las grandes corporaciones.

"Dos ejemplos concretos es que Alfonso Romo, que ha adquirido enorme centrabilidad y poder dentro del gobierno, dado por el Presidente, es el operador principal para bloquear todo lo que, efectivamente, se ha dado en la línea de lo ambiental, de la transición energética, de la ecología, todo el tiempo", acusó.

Pelea 4T por uso de plaguicidas

Lo anterior, luego de que en redes sociales, la Semarnat exigiera una disculpa a la Sader por subir, sin su consentimiento, un anteproyecto al decreto presidencial sobre el uso del glifosafato.

El titular de la Semarnat señaló que no existe un objetivo claro y conjunto en el gobierno de la 4T. / Foto: Cuartoscuro / Gobierno de México

Según el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), el 50 por ciento del glifosato, se utiliza en el sur del país.

Principalmente, en cultivos como maíz, caña de azúcar, jitomate, frijol y trigo.

Su prohibición, a la que aspiraba Toledo Manzur, implicaría una baja en la producción de estos cultivos.

“Me ha convocado Alfonso Romo (Jefe de la Oficina de Presidencia) a tres reuniones con Villalobos para reaccionar porque estuvo el problema del glifosato.

"Semarnat logró detener la importación de glifosato que es el principal veneno, el principal plaguicida y yo tuve que hacer reuniones para negociar porque la respuesta no solamente de Sader sino del gobierno americano, de 20 embajadas en México sobre lo que hicimos en Semarnat ha sido apabullante”, expresó.

Dijo que el país no podrá transitar de forma libre a la agroecología porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de agricultura y el Jefe de presidencia están en contra.

Incluso, los acusó de estar en contra del programa “Sembrando Vida”.

Toledo Manzur reveló que hace dos meses, López Obrador convocó a una reunión de gabinete para impulsar un proyecto de ganadería de una compañía norteamericana que consistía en la renta o compra de miles de hectáreas ejidales en Campeche y Tabasco, el cual no se logró.

"Este Gobierno es un gobierno de contradicciones brutal, y toda nuestra visión que aquí la compartimos todos nosotros, no está para nada en el resto del Gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del Presidente, hay que decirlo", sostuvo.

En el audio también señaló tener diferencias con Rocío Nahle, secretaría de Energía sin especificar las razones.

