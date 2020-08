Por caso Jesús Orta, AMLO reitera que no se tolerará la corrupción

Al ser cuestionado por las recientes órdenes de aprehensión contra funcionarios de la 4T, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no se toleraría la corrupción ni se encubriría a nadie.

“Se está cumpliendo con la responsabilidad de no tolerar la corrupción y de no ser encubridores, este asunto, como otros, se presentó en el gobierno anterior, si no se denuncia, pues nosotros nos convertimos en encubridores”, dijo.

Añadió que, la investigación contra el ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) Jesús Orta, es por su desempelo en la Policía Federal.

AMLO revira a Calderón: “Volvería a saludar a la mamá de El Chapo” El presidente reaccionó a las críticas del ex mandatario Felipe Calderón

“Se hizo una investigación sobre los gastos de la Secretaría de Gobernación, que tenían que ver con la Policia Federal, entonces se sacaba dinero en efectivo de bancos y no había comprobantes, a partir de una auditoría donde incluso intervino la Cámara de Diputados.

“Lo que procedía era iniciar una denuncia a la Fiscalía (General de la República), ellos hicieron la indagatoria y a lo que llegaron, es que no hay comprobantes sobre el manejo de estas fuentes y está totalmente documentado”, explicó.

Añadió que, a revisar nuevamente a los funcionarios relacionados con Genaro García Luna, se despidieron a más de 30.

