Saiph Savage, orgullo UNAM que combate con bots el desempleo y las fake news

Norma Saiph Savage, investigadora de la UNAM y profesora de informática en la universidad de West Virginia, desarrolló Botivist, un proyecto que funciona por medio de bots que busca empoderar a trabajadores e impulsar iniciativas digitales para que personas ciegas puedan navegar en la red.

En entrevista con Publimetro, Savage relató que, a diferencia de cómo se han utilizado estas herramientas tecnológicas para posicionar temas políticos o difundir fake news, esta inteligencia artificial detecta a personas con intereses similares para invitarlos a crear colaboraciones incluyentes o brindar recomendaciones para mejorar salarios.

¿Qué es Botivist?

— Es un proyecto que usa bots o asistentes virtuales en redes sociales para detectar a personas con intereses similares con el fin de que empiecen a crear acciones colectivas para transformar su comunidad; es con el fin de reclutar a ciudadanos.

Estos bots les van dando microtareas a los humanos para que juntos construyan una sociedad mejor.

Estas colaboraciones pueden ser desde trabajos para erradicar la corrupción o ideas que tengan el fin de ayudar a personas ciegas a tener acceso a las imágenes que se comparten en Twitter con algún tipo de audio, el cual le informa de qué trata una fotografía.

Hablar de bots para una buena causa pareciera una paradoja. ¿Qué opinas?

—Los bots se han utilizado para realizar muchos ataques políticos y para generar desinformación; por esto, ahora utilizo el término ‘asistente virtual’, para ya no tener que ir en contra de esa lucha de que son vistos como negativos; sin embargo, éstos pueden ayudar a que se brinden mejores servicios o construir buenas iniciativas.

¿Qué ha logrado actualmente Botivist?

— El impacto que tiene es que ayuda a los trabajadores a obtener mejores salarios a través de recomendaciones para mejorar el manejo de alguna aplicación; es especialmente para las personas que desempeñan trabajos por medio de plataformas como son taxis privados o de entregas a domicilio.

A los trabajadores les pareció bastante útil el proyecto, pues además hay retroalimentación, ya que ellos nos dicen qué está mal y en qué se puede mejorar.

¿Cuál es la colaboración actual que hacen con el gobierno federal?

— Estamos colaborando actualmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el desarrollo de asistentes virtuales con el fin de que faciliten el trámite del pasaporte. El chat-bot busca que todo el proceso lo puedas hacer desde tu celular. Ya estamos haciendo los trabajos para hacer el asistente inclusivo y que además el ciudadano le tenga confianza, que sea útil.

También en el estado de Virginia, en Estados Unidos, trabajamos con el gobierno para crear interfaces para los obreros de muchas zonas rurales que se han quedado sin empleo, pues se dedicaron a las minas desde hace mucho tiempo. El objetivo es que generen habilidades digitales para que puedan migrar a nuevos trabajos. Esto está pasando principalmente con adultos mayores.

¿Qué tanto ha acelerado el Covid-19 el desarrollo de nuevas tecnologías?

— Se perdieron muchos empleos por la pandemia de coronavirus y muchas personas están migrando a plataformas digitales para conseguir trabajo; sin embargo, muchos no tienen habilidades digitales y no sabían enviar ni un correo electrónico, o tienen habilidades digitales pero son muy básicas. Por esto, es importante apoyarlos con este tipo de proyectos.

Colaboración con la SRE

Actualmente la investigadora de la UNAM también colabora con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que, por medio de asistentes virtuales (bots), los mexicanos puedan tramitar su pasaporte desde su teléfono. Para conocer más de este proyecto, Publimetro conversó con Diego Eduardo Flores Jiménez, director de Nuevas Tecnologías de la dependencia federal.

¿Cuándo inició la colaboración y cuál es el objetivo?

— Desde el mes de enero de este año el canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, y el rector de la UNAM, Enrique Graue, firmaron un acuerdo de colaboración en donde se incluye el desarrollo de nuevas tecnologías para hacer más ágiles los trámites de renovación de pasaporte y proveer de una herramienta –como es el chat bot– a las nuevas generaciones; sin embargo, aún está en fase de desarrollo.

¿Cómo se maneja la información?

— Al ser información sensible y de tema de seguridad nacional, se realiza un trabajo coordinado con la Secretaría de Gobernación (Segob) con el fin de que el producto sea seguro de utilizar de manera masiva. La plataforma estará en servidores de la Cancillería, pues no queremos que funcione a través de una aplicación en donde no tenemos el control total de los datos.

¿Qué es lo que se verá en este chat?

— Con base en la experiencia de los usuarios, agrupamos una serie de preguntas frecuentes y, con base en ellas, generamos las consultas y las citas para la renovación de pasaporte, pues así ya se cuenta con información que hace más sencilla la validación de la identidad.

El objetivo de usar la inteligencia artificial es que pueda resolver preguntas más abiertas y no sólo responder con base en un sí o un no.

