Rechaza AMLO propuesta de subir impuestos

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que no aumentarán impuestos, salvo por el ajuste a la inflación.

“No deben de aumentar los impuestos en términos reales, se va a aumentar lo que es inflación, pero no en términos reales”, explicó.

Además, dijo que no confía en la estrategia de aumentar impuestos en productos como alimentos chatarra, cigarros y alcohol, para evitar que la gente los consuma.

“En el caso de los refrescos, productos industrializados, cigarro, alcohol, siempre se ha establecido como norma el aumentar los impuestos para que el gobierno tenga de esa forma dinero y pueda llevar a cabo campañas contra el alcoholismo, contra el tabaquismo, contra –en este caso– los productos chatarra.

“Yo no estoy de acuerdo con eso, porque no se puede traficar con la salud, no es así de 'a ver dame y ya puedes vender tus productos' “, expresó.

El mandatario señaló que el gobierno tiene que hacer campañas para orientar a la población a no consumir productos con exceso de azúcar, sal y químicos.

“Nosotros tenemos esa campaña y va a ir a fondo porque eso afecta la salud del pueblo, sobre todo en la salud de los niños, y enfermedades como la diabetes, la hipertensión”, señaló.

En ese sentido, añadió, el nuevo etiquetado en donde se informa lo que contienen los productos industrializados, es más importante que gravarlos.

