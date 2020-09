Dos centenares de catedráticos del Conacyt despedidos en la era Álvarez-Buylla

Desde que María Elena Álvarez-Buylla tomó las riendas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) casi 200 catedráticos han sido despedidos.

De acuerdo con ex trabajadores del Consejo consultados por Publimetro la cifra de catedráticos se redujo de mil 500 a mil 304; además, dichos puestos de trabajo no han sido sustituidos a la fecha.

TAMBIÉN PUEDES LEER: HP Smart Tank, máxima libertad de impresión

La ex catedrática, Heréndira Téllez, aseguró en entrevista que fue despedida sin motivo alguno y que sólo le mencionaron que “no había pasado su evaluación”.

“En octubre me dejaron de pagar al igual que a otros compañeros; además, no podíamos acceder al correo. No me dieron la cara, sólo me informaron que fuera a Jurídico porque estaba rescindida, y me señalaron que si quería levantar la demanda por despido injustificado sería mi decisión”, indicó.

Además, doctores del programa “Cátedras Conacyt” señalan que sus contratos fueron rescindidos debido a problemas internos de la plataforma del organismo, pues a pesar de que subieron a tiempo sus evaluaciones, por problemas técnicos éstos nunca se reflejaron, por lo que fueron cesados.

Al inicio de su gestión, María Elena Álvarez-Buylla amagó con desaparecer este programa, y aseguró que había mil 508 investigadores “colgados de la nómina” y que las becas resultaban insostenibles. Tras las críticas en redes sociales, la funcionaria aseguró que respetarían los contratos de los investigadores y anunció que se abrirían 99 plazas.

“Nos reunimos 11 ex catedráticos para ver las posibilidades de meter la demanda conjunta; sin embargo, debido a que somos de distintos estados, no se pudo, pero lo hicimos de manera individual. Desgraciadamente, cuando empezó la pandemia cerraron juzgados y estamos en la espera de qué va a pasar, si hay posibilidades de reinstalación”, indicó Téllez.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Conoce los audífonos que recomiendan 10 productores ganadores de premios Grammy

Académicos del Consejo recordaron que el programa fue creado para brindar espacios de trabajo a jóvenes mexicanos graduados de doctorados y posdoctorados en el país y el extranjero, con el fin de contrarrestar la fuga de cerebros y que ingresaran al sistema de investigación nacional; sin embargo, éste se ha debilitado.

“Resulta preocupante el tema. Es un problema nacional la falta de inversión de ciencia y tecnología, que conlleva a que la educación que se recibe fuera de la ciudad sea un poco deficiente; por esto, las cátedras ayudan a que la ciencia llegue a todos los lugares del país, a esos estados, instituciones y programas de posgrado que no cuentan con suficientes investigadores; es una pérdida para todo el país”, recalcó.

Despido injustificado

Guadalupe –que, por motivos de un proceso legal, se omite su apellido– fue despedida en el mes de junio luego de tramitar su incapacidad por embarazo ante el Conacyt. A ella, como a otros de sus compañeros, los despidieron con la justificación de que su evaluación fue negativa; sin embargo, se desconoce el dictamen y hasta quiénes fueron los evaluadores.

“Se envió al Conacyt la incapacidad y posteriormente, por medio de una llamada telefónica, me avisaron que a partir de junio ya no iba a tener contrato. Nunca hubo algún documento o un papel con sellos oficiales, sólo la llamada.

“Argumentaron que no sabían de la incapacidad y que fue un problema administrativo. Hice varias cartas al Conacyt y se explicó el trabajo que se hace de forma no sólo académica, sino de impacto nacional y regional que no se estaba tomando en cuenta, pero no hubo respuesta”, indicó.

Además, la ex catedrática mencionó que es una contradicción que el Consejo invierta dinero en becas, maestrías y posgrados en investigadores para que luego los despida sin argumentos.

“Yo ya tenía plaza de investigadora en otro país, pero regresé a México por la investigación y por la plaza que es indefinida en el Conacyt; sin embargo, hoy nos echan a la calle sin nada. Ahora muchos investigadores tenemos que buscar de nuevo afuera del país”, mencionó.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Reduce Conacyt 23% becas en un año Pese a que directora dijo que los apoyos aumentaron, en estancias posdoctorales pasaron de mil 246 a 960.