Iker Casillas, Theresa May y más, en México Siglo XXI de Fundación Telmex

La Fundación Telmex anunció la lista de invitados para el evento México Siglo XXI, que es un encuentro anual con sus becarios.

El actor Michael J. Fox, la ex primer ministra de Reino Unido Theresa May; el ex futbolista Iker Casilla; así como Carlos Slim Domit, son algunos de los invitados.

El evento se llevará a cabo el próximo viernes 25 de septiembre a las 9:00 horas de manera totalmente digital.

La edición 18 de México Siglo XXI se realizará con la siguiente agenda: