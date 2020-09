Ebrard asegura estar vacunado contra la mezquindad y calumnias

El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard aseguró no estar involucrado en otro proceso más que el traer la vacuna contra el Covid-19 a México.

Esto, tras las declaraciones del diputado Porfirio Muñoz Ledo quien lo acusaba de interferir en el proceso de renovación de la presidencia de Morena.

“El único proceso en el que yo estoy involucrado es este que acabo de presentar que es cómo traer a México rápidamente las vacunas, que es lo que me ha instruido el señor presidente, no estoy en otro proceso de ninguna otra naturaleza, esa es mi única preocupación y mi dedicación”, aseguró.

Previamente, Muñoz Ledo, candidato a la dirigencia de Morena, señaló que el canciller impulsaba a su contrincante Mario Delgado.

Además, dijo que, en caso de ganar la presidencia del partido, le pediría renunciar a su militancia.

Ante ello, Ebrard dijo estar vacunado ante la mezquindad y calumnias.

“Desde que estamos en este gobierno nos dijo el presidente, ustedes necesitan tener convicción para estar aquí, el que no tenga convicción no acepte, no es bienvenido, no debe estar aquí, quien no tenga las convicciones que nos animan y eso opera como una vacuna contra la mezquindad y la calumnia, no nos distraemos, y es lo que nos ha pedido el presidente y lo vamos a seguir haciendo”, sostuvo.

