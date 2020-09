No le entró a limpiar, dice AMLO de ex titular del Indep

Jaime Cárdenas, quien el lunes renunció a su titularidad en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), debía hacer una limpia, pero no le entró, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario señaló que Guillermo Prieto, quien ahora estará al frente de la institución, deberá realizar esta tarea.

“Limpiar, que era lo que tenía que hacer Jaime, pero no le entró. Ayer hablábamos de que para ser servidor público se requieren ganas, se necesitan ganas, convicciones y arrojo y no rendirnos, ayer dije: el que se aglige, se afloja, ni modo que enfrentemos un problema y nos dé depresión, ya nos inmovilicemos, no vamos a hacer nada, está muy difícil la situación”, sostuvo el presidente.

En su carta de renuncia, Cárdenas denunció haberse percatado de diversos actos de corrupción al interior de la institución, entre ellas, el robo de joyas, además de deudas millonarias.

El presidente calificó de falta de arrojo la causa de deserción del funcionario.

“Está de buen tamaño el animal, esta es la lucha de David contra Goliat, es la transformación, no es un día de campo, no son tamalitos de chipilín”, dijo.

