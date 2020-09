Conflicto de agua pone en riesgo relación con EU, advierte AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el conflicto de agua en Chihuahua pone en riesgo la relación con Estados Unidos.

El mandatario señaló que ya hubo una queja por parte del gobernador de Texas, Gregory Abbott, al secretario de Estado, Michael Pompeo.

“Aquí es muy grave porque se relaciona con un compromiso internacional, no hemos tenido problemas mayores con el gobierno de Estados Unidos porque nos tienen confianza y se han mantenido buenas relaciones, pero es un hecho y vamos a dar mañana a conocer la carta que envía el gobernador de Texas al señor Pompeo del Departamento de Estado quejándose de que no se cumple con el compromiso de la entrega el agua”, expresó.

López Obrador reiteró que considera que este conflicto es derivado de intereses políticos por las futuras elecciones.

“Por un asunto politiquero, por querer ganar una elección de un estado, poner en riesgo la relación de México con EU, no, es muy irresponsable, además no hay fundamento legal y si hubiese fundamento legal, hay instancias para dirimir estas diferencias, no así”, sostuvo.

Además, adelantó que habrá varios cambios en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), debido a que estaba tomada por panistas.

Respecto a las declaraciones del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que señalan falta de compromiso en seguridad e irregularidades en la extracción del agua, dijo no estar de acuerdo.

“Respeto su punto de vista, pero no lo comparto, por qué han habido diferencias, bueno porque nosotros tenemos que cumplir con el convenio con Estados Unidos para entregar un porcentaje del agua… Qué pasó en Chihuahua, que el gobernador en lugar de cumplir este acuerdo, se opuso, de lo que le corresponde entregar de agua, solo ha entregado el 55%, por qué esta actitud, porque hay elecciones en Chihuahua y el partido que gobierna utilizó este asunto como bandera, intervinieron intereses de quienes acaparan el agua en Chihuahua”, dijo.

