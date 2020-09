Consulta para juzgar a ex presidentes no viola garantías, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su propuesta de pregunta para la consulta ciudadana no viola las garantías de los ex presidentes ni derechos humanos.

“Sostengo que llevar a cabo una consulta no significa violar ninguna garantía, al contrario, es darle al pueblo su libertad para garantizar su soberanía”, sostuvo.

Ayer, el ministro Luis María Aguilar envió una propuesta de resolución en la cual considera que la consulta es inconstitucional.

Una de las razones, considera el ministro, es que es violatoria a los derechos humanos y al debido proceso.

Al respecto, el presidente señaló que esperaría la resolución del pleno el próximo 1 de octubre.

Sin embargo, consideró que su propuesta enviada al Senado y después, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es violatoria a derechos.

Explicó que, en caso de aprobar que sean juzgados los ex presidentes, llevarían su proceso con normalidad.

“No es violatorio a derechos humanos porque se tiene que llevar a cabo, en el caso que los ciudadanos decidan que se inicien los proceso o continúen los procesos los ex presidentes, no hay juicio sumario, no hay una vía extrajudicial, tiene que ser el ministerio público, tienen que ser los jueces y se van a garantizar los derechos humanos, el derecho a la defensa, se me hace no sustancial el impedir una consulta alegando de que se violan derechos humanos, no lo considero de esa manera”, dijo.

Además, ironizó la pregunta que se propuso y dijo que si se hubiera hecho de esa forma, sí sería tendenciosa.

“Quieres que se juzgue a los ex presidentes y que no se les tenga ninguna consideración porque permitieron o participaron en el saqueo que llevó a la ruina al país y a la pobreza a millones de mexicanos, eso sí está, porque ahí va un sesgo, sin ninguna consideración, sin ningún derecho a la defensa, pero la pregunta no está planteada así”, agregó.

Esta fue la pregunta original que planteó el presidente:

¿Está de acuerdo o no, con con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto; antes durante y después de sus respectivas gestiones?

Te podría interesar…

Peligra Corte si declara consulta inconstitucional, advierten expertos El presidente deberá acatar la resolución del pleno o la autonomía de la Corte podría estar en riesgo

Aguilar, ministro cercano a Calderón que va contra juzgar a ex presidentes El ministro de la SCJN llegó a ese sito a propuesta del ex presidente Calderón; fue uno de los invitado a la boda de la hija del abogado Juan Collado.

Diputados aprueban que nadie gane más que el presidente Los legisladores discutieron la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, luego de las acciones de inconstitucionalidad interpuestas

Por temporada de influenza prevén repunte de Covid-19 y alta ocupación hospitalaria Hugo López-Gatell prevé que la ocupación hospitalaria volverá a aumentar considerablemente por casos de Covid-19 debido a un posible repunte