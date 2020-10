“Deberían ofrecer disculpas”, dice AMLO al Financial Times

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el diario británico Financial Times debería ofrecer disculpas al pueblo de México y al mudo por apoyar el modelo neoliberal.

Esto, tras publicar una editorial este domingo 4 de octubre en la que lo calificaba de autoritario e intolerante, así como de debilitar las instituciones.

“El Financial Times siempre impulsó el modelo económico neoliberal en México y en el mundo y ese modelo ha fracasado, entonces ellos en vez de estar cuestionando nuestro proyecto alternativo, en lo económico, en lo social, en lo político deberían ofrecer disculpas al pueblo de México y al mundo entero”, sostuvo el mandatario en su conferencia matutina.

“Porque la crisis en México y la crisis en el mundo se produjo fundamentalmente por el modelo económico neoliberal, por apostar todo a las privatizaciones, por apoyar sólo a sectores minoritarios y abandonar al pueblo”, añadió.

López Obrador señaló que el medio debería hacer una autocrítica y una reflexión sobre la falla del neoliberalismo.

El presidente señaló que, pese a las críticas de los medios, continuarían con su política.

“Nostros aunque el New York Times y el Financial Times y el Washington Post y el Wall Street Journal no les guste, vamos a seguir adelante con nuestra política y desde luego, si no les gusta aquí al Reforma, pues también, es lo mismo, yo creo que es mejor hasta el Reforma que el Financial Times”, dijo.

