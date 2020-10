¿Por qué no puede regresar el penacho de Moctezuma a México?

El encargo del presidente Andrés Manuel López Obrador a su esposa de solicitar al gobierno de Austria el préstamo del penacho de Moctezuma, para conmemorar el Bicentenario de la Independencia de México, revivió este polémico tema.

“Se trata de una misión casi imposible, dado que se lo han apropiado por completo, al extremo de que ni a Maximiliano de Habsburgo se lo prestaron cuando nos invadieron e impusieron al llamado Segundo Imperio Mexicano”, compartió el mandatario en Twitter.

Sin embargo, el restaurador textil con formación en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Renato Camarillo Duque, consideró que no se trata de una apropiación, sino que la fragilidad de la pieza de más de 500 años le impedirá moverse.

Recordó que la maestra María Olvido Moreno Guzmán, especialista del arte plumario y quién participó en la restauración de tocado que se exhibe en el Museo de Etnología de Viena, ha hablado de la importancia de conservarlo para seguir investigando su origen para también restaurarlo de la mejor manera.

“El grupo binacional que atendió las necesidades de la pieza advirtió de la delicadeza del almacenaje y conservación, estamos hablando de un objeto con material orgánico que data de 500 años, es imposible un transporte aéreo, marítimo o terrestre que asegure que no lo afectará las condiciones de vibración”, comentó.

En una entrevista con Publimetro, enfatizó que es un objeto que ha sido reconocido como patrimonio tanto austriaco como mexicano y de la humanidad, por lo que amerita su máxima preservación.

Cuestionado sobre las condiciones que el gobierno de México tendría desarrollar para garantizar su estancia, dijo que el país cuenta con un grado alto en América Latina en materia Museística, pues el INAH y Bellas Artes, tienen experiencia en el préstamo de grandes obras, por lo que el reto podría ser logrado si el tocado estuviera en otras condiciones.

“Toda obra tiene que pagar una prima de un seguro, aquí el punto es cuánto crees que cueste tu obra y eso es muy relativo porque este tipo de bienes no se puede calcular un precio estimado, pues no son sustituibles. Por más dinero que se calcule y se pague, no se podrá garantizar”.

Y añadió que se debe buscar la manera de mantener el quetzalapanecáyotl o tocado de plumas de quetzal, otros 500 años en condiciones ideales, para deleite del público con el esplendor del tocado atribuido al último tlatoani mexica, ya que el estrés físico y estructural que tendría con un viaje trasatlántico sería terrible.

Negativa oficial

El Museo Antropológico de Viena, Austria, negó al mandatario federal la salida del penacho de Moctezuma el asegurar que es demasiado frágil, y que no contemplan trasladarlo en al menos 10 años.

En voz del curador de las colecciones de Norte y Centroamérica de la institución, Gerard van Bussel, se dio a conocer que el traslado al país es arriesgado, pues cualquier vibración en el aire o carretera dañaría el material orgánico del que está hecho.

“Me gustaría conocer a la persona dispuesta a asumir esa responsabilidad”, lanzó el curador, luego de que Gutiérrez Müller realizara la petición para exhibirlo en una muestra especial por el aniversario de la Independencia.

Cronología del penacho

Siglo XX Aunque su origen aún es incierto, se adjudica al tlatoani Moctezuma Xocoyotzin.

1569 el penacho estaba documentado como un “sombrero morisco” en el inventario del Castillo de Ambras, Austria.

1940 Se elaboró una réplica del penacho para su exhibición en las instalaciones del Museo Nacional del Centro Histórico, y en 1964, se restauró y reubicó en el Museo de Museo en el Bosque de Chapultepec.

2011 Se integró la Comisión binacional por expertos México-Austria para analizar su estado físico e identificar la restauración necesaria para eventual transporte y exhibición en el país.

2012 Concluyó la restauración en el Museo de Etnología, en Viena y se dijo que no se requeriría mayor atención en los próximos 100 años.

Las complicaciones

La obra representativa del arte plumario mexicano del siglo XX, se considera pieza única debido a que tanto el quetzal como el charlador turquesa son especies protegidas para evitar su extinción. Fuente MNA.

La composición

De acuerdo con el INAH, este ejemplo de arte plumario del siglo XVI se elaboró, por su cara frontal, con plumas de cuatro especies de aves (conocidas por su nombre común como: quetzal, pájaro vaquero, espátula rosada y charlador turquesa) y más de mil 500 laminillas metálicas, originalmente de oro.

Simbolismo político

El politólogo de la FES Acatlán de la UNAM, David Morales, aseguró que este tema es una bandera simbólica para el mandatario federal, pues el penacho cuenta con una relevancia mediática.

¿En calidad de qué se envía a Beatriz Gutiérrez Müller a Austria?

—La vemos en calidad de embajadora cultural y sirve para revivir un tema que en el discurso de López Obrador está lleno de cuestiones políticas del conservadurismo al asegurar que ni a Maximiliano se lo prestaron cuando invadieron a México.

¿Cuál es el objetivo de solicitar este penacho?

—Busca marcar muy bien su proyecto de transformación con símbolos del pasado, en casi casi pedir el perdón de la corona española a los pueblos indígenas, por los más de 500 años de agravios y queda fenomenal para la campaña de 2021 decir que está transformando no sólo el presente sino también el pasado, enderezándolo.

¿De no lograr el préstamo tendría un costo para el mandatario?

—No tiene nada que perder, y el hecho de que lo intente genera empatía en la mayor parte de los mexicanos. El abogar por un símbolo del liberalismo, así que no hay pérdida.

El documental: https://vimeo.com/281797113?fbclid=IwAR3A_AqaSq3A8viidNLKDQqnCCSk-Bf-7zlO1MuxBJlBQZXFOt6–P8Zy1g

