AMLO entregará premios del sorteo del 'avión presidencial' en la 'Mañanera'

Los premios del sorteo realizado el 15 de septiembre, en los que se rifó un monto similar a lo pagado por el Avión Presidencial, se entregarán en una conferencia matutina, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia de este miércoles, el mandatario aseguró que los padres de familia y médicos que obtuvieron algún premio acudirán al Salón Tesorería, de Palacio Nacional, donde se hará la respectiva ceremonia.

"Vamos a informar, para que no se distorsione. Hubieron empresarios que compraron boletos y nos pidieron que los entregaramos en las escuelas más pobres del país", explicó el presidente, asegurando que "No todos los empresarios son voraces. La mayoría de los empresarios de México es gente trabajadora y no todo el que tiene es malvado".

Algunos de esos boletos distribuidos entre escuelas en zonas marginadas y en hospitales Covid-19 resultaron ganadores. "Creo que fueron 8 para escuelas, de comunidades muy marginadas, muy pobres. Pues son 20 millones para cada escuela y ellos van a decidir qué hacer con cada premio. Aquí vamos a poder entregar los premios y hacer un informe sobre la rifa del avión".

Explicó que la entrega será el viernes próximo, aunque no dio más detalles del tema.

