Con análisis de columnas, AMLO asegura que es más atacado que Peña o Calderón

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, tal como lo ha venido diciendo durante algunas semanas, es el presidente más atacado en las columnas y notas de opinión pública en los últimos años.

López Obrador, quien también ha dicho que no se ha atacado tanto a un presidente desde Francisco I. Madero, presentó un análisis realizado por la empresa Intelite, en el que se demostraría que "el presidente López Obrador ha sido el más atacado con notas negativas" en su segundo año de gobierno, publicó en Twitter Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República.

De acuerdo con el análisis, en los primeros dos años de cada sexenio, Felipe Calderón tuvo 45% de columnas negativas, Enrique Peña Nieto37% y López Obrador 55%. "La mayoría de la opinión publicada no es equilibrada y es más negativa vs AMLO que con cualquier otro presidente", aseguró Ramírez Cuevas.

"Ayer Jesús me presentó un análisis del comportamiento de los medios en los dos años del gobierno de Calderón, dos años del gobierno de Peña y los dos que llevamos nosotros, sobre esto de los cuestionamientos, de los ataques. ¿Y qué creen? Pues tengo el primer lugar, medalla de oro", dijo el presidente durante su conferencia matutina.

Crisis económica, de seguridad y de salud. Ineptitud evidente y acaparamiento siniestro del poder. Y cada mañana, la intimidación deshojando margaritas: me quiere, no me quiere, no me quiere, no me quiere, no me quiere, no me quiere.

El delirio superó al hombre. @lopezobrador_ pic.twitter.com/P7Irsm5rlP

— Víctor Trujillo (@V_TrujilloM) October 15, 2020