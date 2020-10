Partidos deben realizar las encuestas necesarias, señala AMLO

Los partidos políticos no deben de olvidar que son una entidad de interés público, dijo este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina.

Cuestionado sobre el proceso para elegir nuevo presidente nacional de Morena, el mandatario consideró que se debe "tomar en cuenta la opinión y el sentir de los militantes".

Explicó que "debe de ser la militancia y los ciudadanos los que decidan, sobre la organización y sobre los que van a representar a los partidos", y que no sea un asunto de la "cúpula política".

Añadió el presidente que la mejor forma de saber lo que piensan los militantes y simpatizantes es a través de encuestas.

"Si se hacen bien, no hay errores. Porque son muestras que tienen que ver con las matemáticas, con la técnica. Se hace una muy buena muestra y con 1200 cuestionarios se tiene una idea del todo. Es como cuando uno va a un análisis, de sangre y de esa manera se sabe cuál es la enfermedad o si está uno bien"

Respondió que el aspecto negativo es cuando las encuestas "se juzgan por intereses, cuando ni siquiera hacen encuestas o las cucharean".

Yo resolví con encuestas cuando fui dirigente: AMLO

López Obrador aseguró que antes, el presidente era el líder del partido y ahora no es así. "Yo no me estoy metiendo porque no me corresponde" y tras decir eso, continúo indicando como se resolvió la presidencia de Morena, partido que fundó, cuando él la ocupo.

"A mí me tocó resolver con encuestas cuando fui dirigente y no tuvimos mayor problema", explicó.

Te recomendamos…

TEPJF niega registro a México Libre; se lo da a PES y Redes Sociales Progresistas El pleno del Tribunal confirmó el rechazo del INE para dar registro al partido de Margarita Zavala y Felipe Calderón Hinojosa

Ricardo Salinas Pliego da positivo a Covid-19 El dueño de TV Azteca hizo un llamado a no tener miedo al coronavirus "como siempre lo dije… nos tiene que dar a todos y vamos a estar bien"

Melania Trump confirmó que su hijo Barron también contrajo Covid-19 La primera dama de Estados Unidos confirmó que su hijo dio positivo al coronavirus como su padre Donald Trump

Capturan a El Azul, sucesor de El Marro frente al Cártel Santa Rosa de Lima El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, confirmó la detención e indicó que será la Fiscalía del Estado la que de más detalles