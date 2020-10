“No se tocará a Loret ni con el pétalo de una rosa”, señala AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se perseguirá a ningún medio de comunicación, ni en particular, a Carlos Loret de Mola.

Esto, luego de que su hermano Pío López denunciara al comunicador ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la difusión de videos en los que aparece con David León, ex coordinador de Protección Civil, recibiendo dinero.

“No estoy de acuerdo con él, yo creo que no debe pedirse un castigo así para nadie y más si es mi hermano, porque eso lo utilizan mis adversarios en contra de mi persona y del gobierno que represento, nadamás decirles que yo deslindo lo público de lo familiar, en lo que tiene qué ver con las funciones públicas no tengo hermanos, son asuntos particulares en este caso”, expresó el presidente.

López Obrador añadió que en su gobierno no se acosaría a los medios de comunicación.

No se va a hostigar, a perseguir a nadie, están muy molestos los de la prensa vendida y alquilada de otros tiempos, la prensa conservadora, pero no vamos a violar el derecho a la libertad de expresión”, aseguró.

Además, señaló que no se tocaría a Loret de Mola.

“Que no se preocupe Loret de Mola, si no le hicieron nada cuando salió lo de García Luna, ni modo que nosotros actuemos como García Luna, no somos iguales y no se va a hostigar o perseguir a nadie… No vamos a tocar a Loret ni con el pétalo de una rosa”, expresó.

