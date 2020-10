AMLO se disculpa con Guzmán Loera por decir 'Chapo'

El presidente Andrés Manuel López Obrador se disculpó por utilizar el sobrenombre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa actualmente preso en Estados Unidos, para referirse a él.

“Se llegó a decir que ‘el Chapo’ estaba entre… –no me gusta decirle así, Guzmán Loera, ofrezco disculpas– estaba entre los hombres más ricos del mundo”, expresó en su conferencia matutina.

“Yo dije en su momento que no, no, no, hablando en términos de béisbol, cuando mucho jugaba en Triple A, pero no en Grandes Ligas, los que estaban en Grandes Ligas no aparecían, o sea, no eran tratados de esa manera”, añadió.

El presidente hacía referencia a que en su gobierno había una línea divisoria entre la delincuencia y el estado.

“Nosotros siempre hemos sostenido que debe de haber esta separación tajante, incluso, un distintivo del actual gobierno es separar el poder económico del poder político, que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, de todas las clases sociales, de todas las religiones, a librepensadores, a todos los mexicanos, que ya no exista esta mezcolanza en donde el poder económico y el poder político se alimentan y se nutren mutuamente, que no exista eso y lo estamos logrando”, aseguró.

