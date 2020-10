Sólo 23% de cuerpos exhumados en fosas clandestinas son regresados a sus familiares

En México sólo el 23% de los restos exhumados de fosas clandestinas son identificados y entregados a sus familiares.

De acuerdo con un informe de la Secretaría de Gobernación, del 1 de diciembre de 2018, cuando inició la actual administración al 30 de septiembre de este año se habían localizado mil 257 fosas clandestinas.

Comisiones de búsqueda encuentran fosa clandestina en Tijuana. / Foto: Secretaría de Gobernación

De dichos lugares de extrajeron mil 957 cuerpos, pero menos de la mitad (41.2%), alrededor de 806 fueron identificados.

Esto representa el 30.7% de las fosas que se han encontrado históricamente, desde 2006, y el 28.3% de los cuerpos que se han recuperado.

Sin embargo, en la actual administración únicamente 449 restos, que representa el 23% del total de los cuerpos exhumados, ha sido regresado a sus familias.

¿Quiénes son las víctimas?

Alrededor del 90 por ciento de las víctimas de desaparición en el país están relacionadas con el crimen organizado.

La investigadora de la Universidad La Salle, Alma Cosette, especialista en Derechos Humanos, señala que hubo un aumento considerable en la administración de Felipe Calderón.

“Desafortunadamente la que es la más común es justamente la desaparición forzada por parte de dos factores por un lado el gobierno y por otro el crimen organizado, cuando digo el gobierno estoy refiriéndome concretamente a los militares.

Hallazgo de fosa clandestina / Foto: Segob

“En el caso del crimen organizado consecuencia de que en el 2012 cuando empieza esta guerra contra el narco con Calderón, empiezan hacer más visibles las desapariciones forzadas producto principalmente del crimen organizado”, expresó en entrevista.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Gobernación, el 74% de los desaparecidos son hombres principalmente entre los 25 y 19 años, seguido del grupo de edad entre los 20 y 29 años.

En el caso de las mujeres el porcentaje restante que es 25.69% corresponde a mujeres entre 15 y 19 años, seguido del rango de entre 29 y 19 años.

Mujeres víctimas de desaparición forzada

De este porcentaje, un 15 por ciento están relacionadas con la trata de personas y un 50% por ciento, se estima que son menores de edad.

“Las chicas entre 15 y 19 años son generalmente desapariciones forzadas, pero no necesariamente por el gobierno ni tampoco por el crimen organizado en el sentido de matarlas o que sean inmiscuidas en alguna situación de drogas o en nuestra guerra del narco no sino más bien si por el crimen organizado pero con el fin de la famosa trata de personas, que es otra figura jurídica distinta a la desaparición forzada”, explicó la catedrática.

Algunas de las mujeres víctimas de esta desaparición forzada son mujeres que se relacionaron sentimentalmente con criminales.

“La organización criminal decide que ya no te sirve, que ya no la quieres, que eso bueno, se da dentro y fuera del crimen organizado… al delincuente le es mucho más fácil decir, pues no me sirve, me va a acusar con la ley, pues la desaparezco, la mato.

“En muy pocos casos suele ser que el delincuente ya no la quiera y la regentee, como se dice en el argot de la trata, pero son contados los casos”, agregó la especialista.

Las Novias de la Unión

En enero de este año, la Fiscalía General de Justicia capitalina ofreció una recompensa a cambio de información por el paradero de dos jóvenes reportadas como desaparecidas en 2018 y 2019 y quienes, presuntamente, están relacionadas con el grupo delictivo de La Unión.

A esta organización criminal se le atribuye el manejo y distribución de droga en el Centro y Sur de la Ciudad de México.

A través de la Gaceta Oficial, la dependencia anunció la recompensa de cuatro millones de pesos en total a quien aportase información para su localización, la cual, al parecer, no ha sido reclamada.

Las jóvenes buscadas son Karina Itzel Morales Baltazar, quien desapareció en Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México y Atzin Molina Salinas, quien fue vista por última vez en la Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc.

Karina Itzel tenía 26 años la última vez que fue vista por su familia y Atzin, 19.

Números

189 mil 206 personas han sido reportadas como desaparecidas de 2006 al 30 de septiembre de 2020

112 mil 35 (59.21%) ya fueron localizadas

104 mil 953 (93.68%) con vida

7 mil 82 (6.32%) sin vida

77 mil 171 personas (40.79%) no han sido localizadas

