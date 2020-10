Recomienda AMLO a Alianza Federalista “mandar obedeciendo”

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó la posibilidad de romper el pacto federal.

A su vez, recomendó a los 10 gobernadores que integran la llamada Alianza Federal aplicar el “mandar obedeciendo”.

Ayer, en eventos simultáneos, los gobernadores que integran la alianza advirtieron al gobierno federal sobre una ruptura del pacto federal.

Esto, ante descontentos por el recorte al gasto federalizado para 2021, la eliminación de los fideicomisos y otros temas que consideraron abusos.

Los integrantes llamaron a establecer un diálogo o de lo contrario, amenazaron con romper acuerdos.

Al respecto, López Obrador señaló que no estaban en posibilidad de romper el pacto, legalmente y recomendó obedecer al pueblo.

“Están en su derecho nada más que no hay ninguna posibilidad de que se rompa el pacto federal, primero porque sí tienen vocación democrática tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los estados que gobiernan, les recomendaría que apliquen el mandar obedeciendo”, dijo.

El presidente agregó que, para romper el pacto federal, se tendría que hacer una reforma constitucional.

“Sería una reforma a la Constitución que tendría que aprobarse en el Congreso con todo un proceso que llevaría a controversias, que le correspondería a su vez responder al Poder Judicial”,explicó.

Por otro lado, señaló que esto se debe a la temporada de elecciones.

“Qué es lo que está sucediendo, estamos en temporada de elecciones entonces se están agrupando en contra nuestra pensando que así van a tener votos”, sostuvo.

“Nosotros consideramos que esto es normal, es legítimo, respetamos esas posturas y cómo le tenemos respeto y confianza al pueblo, sabemos que no hay ninguna preocupación, no hay nada qué tener porque la gente ha no se deja manipular aun cuando a nuestros adversarios o la oposición los medios de información le den todos los espacios todo el tiempo, ya la gente está muy consciente aunque no va a gustar”, añadió.

La Alianza Federalista está integrada por los gobernadores de Aguascalientes, Durango, Coahuila, Colima, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, y Tamaulipas, todos ellos de partidos contrarios a Morena.

