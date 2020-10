Gobernadores en riesgo de juicio político por impulsar ruptura del pacto federal

La amenaza de romper el pacto federal y fiscal por parte de Alianza Federalista— integrada por 10 gobernadores— podría valer para que los titulares de las entidades sean sometidos a juicio político, advirtió el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Francisco Burgoa.

"Los gobernadores saben que están impedidos de promover un rompimiento al pacto federal, ellos como cualquier servidor público, rindieron protesta formal para cumplir y hacer cumplir la Constitución Federal, la del Estado que gobiernan y las leyes que de ella emanen, por lo que insistir en ello los haría sujetos a un juicio político con posibilidad de destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar cargos públicos", dijo.

En una entrevista con Publimetro, comentó que como lo explicó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para romper el pacto federal por la vía institucional se tendría que reformar la Constitución, particularmente el Artículo 43, que establece las partes de la federación y que menciona uno a uno los nombres de las 32 entidades federativas que integran al país.

"Es completamente inviable porque para que eso ocurra se requiere la reforma lo que implicaría la aprobación de dos terceras parte de los diputados y senadores, más la mitad más uno de Congresos locales y la oposición no cuenta con los votos suficientes para promover un cambio de este tipo, además de todo lo que conllevaría", consideró.

Necesaria actualización fiscal

A decir del académico, sí es viable que los gobernadores exijan una revisión al pacto fiscal, pues la Ley de Coordinación Fiscal vigente es de 1978 y aunque se ha ido actualizando las condiciones democráticas y políticas, al paso de los años han ido cambiando, por lo que se requiere una Convención Nacional Hacendaria.

"Se debe revisar el pacto fiscal para saber hacia dónde se deben redistribuir las actividades tributarias con objetivos claros a corto, mediano y largo plazo, porque es un hecho que hay un centralismo fiscal y se debe mejorar la distribución, eso no está sujeto a duda. Es un tema muy importante y que se pueda analizar con una perspectiva incluyente, apartidista y que determine cuáles serán los recursos a asignarse a las entidades como prioritarios como salud, educación, infraestructura, desarrollo social, etc", mencionó.

"Se debe revisar el pacto fiscal para saber hacia dónde se debe redistribuir las actividades tributarias con objetivos claros a corto, mediano y largo plazo, porque es un hecho que hay un centralismo fiscal y se debe mejorar la distribución, eso no está sujeto a duda. Es un tema muy importante y que se pueda analizar con una perspectiva incluyente, apartidista y que determine cuáles serán los recursos a asignarse a las entidades como prioritarios como salud, educación, infraestructura, desarrollo social, etc", mencionó.

En este punto, el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García coincidió y pidió a Hacienda debatir el tema, pues es necesario actualizar el sistema de coordinación fiscal que ya lleva 40 años, dejando como resultado un presupuesto autoritario y un “Gobierno Central”, del cual dijo ya no tiene “nada de federal”.

"Tenemos derecho a debatir si el convenio corresponde al México de hoy. Ya son 10 gobernadores, 10 voces, y muchos actores políticos que creemos que ese convenio se tiene que cambiar”, comentó.

Quiénes integran la Alianza federalista

Tamaulipas- Francisco Cabeza de Vaca Nuevo León- Jaime Rodríguez Jalisco- Enrique Alfaro Michoacán- Silvano Aureoles Aguascalientes- Martín Orozco Guanajuato- Diego Sinhue Chihuahua- Javier Corral Durango- José Rosas Aispuro Torres Colima- José Ignacio Peralta Coahuila- Miguel Riquelme

Aliancistas se defienden

Los aliancistas han reiterado que existe una"relación abusiva" de la federación hacia sus estados, pues reciben mucho menos de lo que se recaudan tributariamente en sus territorios, lo que los deja en desventaja de acción.

Por lo que utilizaron sus redes sociales para consultar a sus ciudadanos sobre esta situación, por lo que al menos seis de los 10 políticos que se encuentran en esta situación pidieron la participación de sus seguidores, aunque la realización de una consulta física no se ha descartado.

Tomándole la palabra al presidente, hicimos un ejercicio de calentamiento para la consulta que haremos pronto. Les hicimos una pregunta a las ganaderas y ganaderos de Jalisco. Checa esto: pic.twitter.com/i8pBQCFINO — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) October 27, 2020

En Michoacán le tomamos la palabra al presidente @lopezobrador_ y realizaremos una consulta para ver qué piensan los ciudadanos del trato que da la federación a estados y municipios. pic.twitter.com/mLzSqurPyN — Silvano Aureoles (@Silvano_A) October 27, 2020

No obstante, el constitucionalista de la UNAM advirtió que no tendría validez jurídica para el fin que se quiere y abona más a la polarización que ya prevalece; mientras que el mandatario federal celebró que le tomaran la palabra.

López Obrador, en su conferencia matutina desde Palacio Nacional, aseveró que no se les entregará más presupuesto a los gobernadores, pues los recursos que les correspondían a cada entidad ya fueron entregados.

“De lo que corresponde a la federación —eso sí, que quede claro—, no le vamos a entregar dinero a los gobiernos de los estados y no por desconfianza, ni por precaución, sino porque hemos decidido entregar los apoyos de manera directa a la gente, no queremos intermediarios, esto me lo recomendó el pueblo durante el tiempo largo que hice campaña por el país”, sentenció.

Postura oficial

Ante esta polémica el titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera aclaró que el pacto fiscal vigente fue aprobado en 2007 cuando era presidente, el panista, Felipe Calderón, con apoyo mayoritario de diputados y senadores del PAN.

“En lo personal, nosotros estamos por iniciar, con los secretarios de finanzas de los estados, una #discusión técnica del pacto fiscal que busque un sistema más #justo y #equitativo para todos”, compartió en su cuenta de Twitter.

Conceptos básicos

Federación: Es la unión de estados libres, gozan de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior pero están supeditados a los principios que establece la Constitución Federal que nos rige.

Pacto federal: Es la unión, acuerdo y alianza de estados que van a ser libres y autónomos en todo lo concerniente a su interior, pero van a estar bajo el mandato de la Constitución Federal.

Pacto fiscal: Tiene que ver con lo que dice la Ley de Coordinación Fiscal en donde se establece las bases de coordinación y limitación para distribuirse las competencias tributarias entre la federación, entidades federativas y los municipios.

Te recomendamos: