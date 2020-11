Ataques contra periodistas suben 45% y protección se desvanece

La desaparición del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos dejó "sobre alfileres" la operación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a pesar de que las agresiones a periodistas y medios se incrementaron 45% en el primer semestre del año al contabilizar 406, cuando en 2019 hubo 280.

En el marco del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas—que se conmemora este 2 de noviembre—, el director regional de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, Leopoldo Maldonado precisó que hay serias dudas de la permanencia del propio mecanismo, pues sin el dinero no tiene viabilidad alguna poniendo en riesgo a los que ya se encontraban adheridos, así como a los potenciales beneficiarios.

Agresiones

2019- 609 agresiones

2020- 406 agresiones al primer semestre

En una entrevista con Publimetro, dijo que la llegada de la llamada Cuarta Transformación al país ha acrecentado el riesgo hacia los periodistas y personas defensoras de derechos humanos, manteniendo en incertidumbre y zozobra las acciones que se tenían encaminadas a defenderlos de riesgos al ejercer su profesión.

Entidades con más agresiones a periodistas

CDMX- 64

Puebla-49

Oaxaca-32

Veracruz-26

Quintana Roo-24

Detalló que con el actual gobierno federal se han generado condiciones más adversas que permiten concluir que es cada día más lejano que el estado mexicano adopte una política de protección y acceso a la justicia para tener un país libre de violencia.

Y es que aunque todos los legisladores que votaron a favor de la extinción de dicho fideicomiso, así como de otros 108, lo hicieron diciendo que los fondos están garantizados; sin embargo, hoy por hoy, los integrantes del mecanismo de protección refieren que ese fondo al que este año se le etiquetaron 212 millones de pesos, ya no tiene dinero.

"El fideicomiso se había quedado sin dinero incluso antes de que se decidiera su desaparición por el Congreso de la Unión, lo que no se entiende es que si se trata de un fondo sin dinero o que siempre está operando con poco dinero o recursos, por qué la decisión de desaparecerlo, si desde su creación se estableció que los fondos no debían estar sub editados a la intención política de cada año y a las reglas de la Segob para los recursos", cuestionó.

Revertir riesgos contra periodistas

Maldonado abundó que lo primero que se tendría por parte de las autoridades es que se deje de denostar y de descalificar a la prensa desde la tribuna pública, pues eso ayudaría mucho a bajar los ánimos en contra las y los periodistas, así como implementar y construir una política integral de protección.

Además de que se requiere garantizar la viabilidad y defender el mecanismo, así como exigir a la Fiscalía General de la República (FGR), que cuenta con la Fiscalía de Delitos Contra la Libertad de Expresión para que ejerza funciones de persecución e investigación de los delitos, pues al no atraer los casos y dejarlos en las procuradurías municipales, es decir, en el fuero común, evidentemente puede incrementar la impunidad que ya es absoluta.

"La exigencia es para dar visibilidad a la problemática, que debe mantenerse en el radar, debe existir voluntad de los poderes, comenzando por el ejecutivo para avanzar en la agenda, entendiendo que se trata de la defensa de la democracia el garantizar la libertad de expresión", apuntó.

Crecen irregularidades en investigaciones por violencia contra periodistas

Explicó que esta "epidemia" de violencia que se vive en el país contra periodistas y defensores de derechos humanos ha sido ampliamente documentada por Artículo 19, notando el incremento reciente de las llamadas "zonas de silencio", sobre todo en Sinaloa, Tamaulipas, Guanajuato, Quintana Roo y Veracruz.

"Nosotros seguiremos llevando estos temas y poniéndolos en la mesa, ante diversos actores políticos para que se fortalezcan las medidas que ya existen, pues la libertad de expresión históricamente ha tenido un yugo de la amenaza institucional, pero ahora también enfrenta al crimen organizado", mencionó.

Fideicomiso

1304 personas están actualmente inscritas

418 periodistas (111 mujeres y 307 hombres)

886 defensoras de derechos humanos (471 mujeres y 415 hombres)

