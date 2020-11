López Obrador habla de por qué no usa cubrebocas

Ante los cuestionamientos por no portar el cubrebocas de manera regular ante los rebrotes por Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó las razones para no usarlo, pero entró en algunas contradicciones.

ras haber suspendido las conferencias matutinas por declarar luto nacional por Día de Muertos y en honor a los fallecidos por el Covid-19, el mandatario reiteró que no usa cubrebocas porque mantiene la sana distancia como le recomiendan los funcionarios de Salud.

Dijo que al estar alejado de sus asesores o en las conferencias no necesita usar cubrebocas, pero que sólo lo haría por respeto a la gente.

“Si yo algún día me pongo cubreboca sería por la gente, por respeto a la gente. No me pongo porque guardo la distancia y porque el doctor (Hugo López-Gatell) me dice, me ha dicho, que no es necesario si no estoy infectado, que hay que ponérselo para no infectar a otras personas”, comentó.

Las declaraciones del presidente desataron algunas críticas entre usuarios de redes sociales, en especial porque no criticó a los ciudadanos que no usan cubrebocas ni respetan las medidas sanitarias como los integrantes de su gabinete lo promueven.

“No uso cubrebocas porque no estoy infectado”. “A ciencia cierta no saben si funciona”. Está imposible este señor. La ignorancia avanza 10 casillas.pic.twitter.com/Vx96Yr0B5J — Chumel Torres (@ChumelTorres) November 3, 2020

Presidentas, presidentes y primer ministras y ministros:

🇦🇷🇧🇪🇧🇻🇨🇦🇨🇭🇨🇲🇨🇵🇩🇪🇩🇰🇪🇦🇫🇮🇬🇧🇬🇷🇮🇸🇮🇹🇯🇵🇰🇷🇳🇬🇳🇴🇳🇱🇵🇪🇵🇹🇷🇴🇸🇪🇹🇩🇹🇯🇺🇾🇻🇪🇿🇦🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 "Usen cubrebocas." 🇲🇽 "No es necesario si no estoy infectado." VIDEO (@AlfredoLecona)👇🏽pic.twitter.com/jeZi7RNSqk — Luis Estrada (@luisestrada_) November 3, 2020

AMLO dice que la gente es "muy responsable" por usar cubrebocas

Antes, volvió a lamentar que en Europa se recurra al toque de queda, medidas coercitivas y el cierre completo de actividades por los rebrotes de coroavirus y apuntó que su gobierno no va a recurrir a tales acciones porque “tenemos un pueblo extraordinario, muy consciente”.

“Bueno, pero lo pondría (el cubrebocas) nada más porque veo en la calle la gran responsabilidad de la gente, que aún sin saber a ciencia cierta si ayuda o no ayuda todos con su cubrebocas, todos. Este es un pueblo extraordinario”, respondió pese a que rechaza usar la mascarilla durante las ruedas de prensa.

Sin embargo, no emitió crítica alguna contra quienes hicieron reuniones masivas por Halloween o Día de Muertos, así como otras fiestas clandestinas o ir a sitios concurridos sin usar cubrebocas ni guardar la sana distancia.

Al final de la conferencia que duró de casi tres horas, el presidente López Obrador dijo que sus colaboradores se practican pruebas de detección de Covid-19 todos los martes como lo hace él desde hace varias semanas.

