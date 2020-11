Celebra AMLO destitución de mandos policiales en Quintana Roo

Ante las destituciones de los mandos policiales de Cancún y Quintana Roo, por la represión a balazos de una marcha feminista en la entidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró las decisiones por parte de la alcaldesa Mara Lezama y al gobernador Carlos Joaquín González.

“Me gustó la decisión que tomó el gobernador de Quintana Roo sobre la represión en Cancún, la destitución del jefe de Seguridad Pública (Alberto Capella), y también la destitución del jefe de la policía de Cancún (Eduardo Santamaría)”, expresó al final de su conferencia matutina.

El mandatario también celebró que no haya habido tolerancia, encubrimiento y complicidad, pero reiteró que se debe continuar con la investigación de los hechos, así como el origen de la protesta que fue por el feminicidio de la joven Bianca Alejandrina, mejor conocida como Alexis.

Reiteró que nunca más se debe reprimir una manifestación, pues se debe garantizar la libertad de expresión sin violencia porque da más resultados.

“Nunca más la represión, que se garantice el derecho de manifestación. La única cosa es que no haya violencia, se puede protestar con el método de la no violencia, es muy eficaz, de veras, la vía pacífica da resultados. Eso es lo que utilizó Gandhi y Luther King y Mandela, todos los grandes dirigentes sociales, los gigantes de la lucha social, la no violencia”, apuntó.

López Obrador consideró que en las protestas no se necesita la fuerza bruta, sino tener argumentos y luchar por los ideales, “y ahí no pueden hacer nada los autoritarios, no se les da posibilidad de que repriman, se tienen que quedar con sus ansias represoras”.

Destitución de mandos en Quintana Roo

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, dio a conocer la tarde del martes que aceptó la separación del cargo de Alberto Capella como secretario de Seguridad Publica (SSP) de la entidad, mientras transcurran las investigaciones de la Fiscalía estatal y de Asuntos Internos de la SSP por la represión a balazos de la marcha feminista ocurrida en Cancún.

Mientras que la presidenta municipal de Benito Juárez (cabecera municipal de Cancún), Mara Lezama, informó que fue separado de su cargo Eduardo Santamaría, director de Seguridad Pública para dar curso a las investigaciones correspondientes.

