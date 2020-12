Analiza AMLO indulto a pavo que le regalaron en Oaxaca; lo tiene en Palacio Nacional

Al ofrecer un mensaje a los medios de comunicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que en su reciente gira de trabajo por Oaxaca, una señora le regaló un guajolote y le solicitó una foto, con todas las medidas de sana distancia, por lo que el animal lo tiene en el Palacio Nacional comiendo maíz.

"Por cierto aquí lo tenemos, ahí está comiendo maíz", dijo entre risas.

Afirmó: "No saben ustedes lo del pavo, porque me están demandando que haya indulto, no quieren que se sacrifique el pobre pavo".

El sábado pasado una mujer oaxaqueña le regaló una botella de mezcal y un guajolote.

Ni la mujer, ni el presidente portaban cubre boca y tampoco guardaron la sana distancia, además de que fue el momento propicio para que otras personas se acercaran al mandatario y le pidieron tomarse fotos, a lo que él accedió a manera de cortesía.

