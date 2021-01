“La vacuna no lo es todo, hay que seguir cuidándonos”: infectóloga Dolores Niembro

Ocho meses de incertidumbre, miedo y arduo trabajo tuvieron que pasar para que la infectóloga de la Fundación Carlos Slim, Dolores Niembro, recibiera la vacuna contra el Covid-19. Y aunque dice que la dosis tiene 95% de efectividad, asegura que no hay que confiarse y continuar con las medidas sanitarias.

En entrevista con Publimetro, la doctora compartió que para que tenga efectividad la vacuna se tiene que poner una segunda dosis, por lo que no hay que bajar la guardia, y exhortó a la población a vacunarse, pues para erradicar la pandemia de Covid-19 el 70% de la población tiene que estar vacunada.

¿Qué representa la vacuna para ti?

– Los pacientes no han dejado de llegar desde abril, ha sido un trabajo constante. Para mí la vacuna ha sido una esperanza, un rayito de luz, pero es sólo una forma más de estar protegida ante este virus. Es importante que no pensemos que la vacuna es todo, pues hay que continuar con el uso de cubrebocas, el lavado de manos, distanciamiento social y no acudir a lugares con mucha gente. La vacuna contra el Covid-19 es sólo una rebanada más del queso que te está protegiendo.

¿Te sientes más segura al tratar pacientes con coronavirus?

– La vacuna de Pfizer tiene 95% de efectividad, pero sólo después de que te ponen la segunda dosis, con una no es suficiente. A los 21 días te tienes que poner la segunda y esperar una semana para que tu cuerpo haga defensas contra el virus. No es como magia, tienes que esperar a que se formen anticuerpos.

¿Qué síntomas trae la vacuna?

–No es muy doloroso al momento de que te inyectan. El primer día se siente un poco de dolor en el sitio de inyección; en el segundo me sentí cansada, con dolor de garganta y con más dolor al mover el brazo, pero nada que no soportes; al tercero ya no sentí dolor en ninguna parte del cuerpo y me dio incluso ánimo para hacer ejercicio.

No me quise tomar nada para ver qué es lo que se siente, pero lo que se recomienda es que se tome paracetamol, pues con eso es muy probable que se te quiten las molestias.

¿Cómo has vivido estos ocho meses?

–Mis papás viven fuera de la Ciudad de México, y desde que les dije iba a atender pacientes de Covid-19 les dio mucho miedo de que me fuera a contagiar. Se viive con esa angustia, pero conforme han pasado los meses he ido aprendiendo a cuidarme, pues en estos meses no me he contagiado.

Mis padres y mi hermano siempre me dicen ‘no te canses, no te confíes, no bajes la guardia’, eso para mí ha sido una fortuna, mi fortaleza, porque hay momentos en los que uno se cansa y dice: ‘si te contagias ya ni modo’, pero ellos me contestan ‘no te canses’.

¿Qué tan segura es esta vacuna para erradicar el virus?

– Para que tenga eficacia la vacuna el 70% de la población tendría que vacunarse. La ciencia es la única que nos va a sacar de este hoyo, tenemos que confiar y exhortar a que todo mundo se vacune cuando pueda. Es libre y decisión propia, pero tenemos que ser conscientes que es una luz de esperanza.

Afortunadamente nuestro país tiene una tradición de vacunas, es algo muy bueno en Latinoamérica; sin embargo, hay personas que no están de acuerdo, pero la ciencia a lo largo de la historia ha logrado erradicar muchas enfermedades como el sarampión. Hay que aprender de la historia y lograr controlar la enfermedad.

¿A veces olvidan que los doctores son personas?

Creo que sí, a veces se olvidan de que somos personas también con miedo. Los doctores estamos ahí para tratar de ayudar a los pacientes, pero en esta enfermedad también nosotros nos podemos contagiar; hemos visto personal de salud más joven que yo que ha estado hospitalizado y en terapia intensiva.

