2020 cerró con 524 policías asesinados y 2021 podría ser peor, alerta Causa en Común

México cerró el 2020 con al menos 524 policías asesinados en todo el territorio nacional, un incremento de 17.4% respecto al año anterior, en donde se reportaron 446, según los registros de Causa en Común.

Guanajuato, Estado de México, Veracruz, Guerrero y Chihuahua, concentran 44.6% de los decesos, con 234 uniformados que perdieron la vida precisa el "Registro de policías asesinados".

Entidades con más uniformados muertos

Guanajuato- 84

Estado de México- 39

Veracruz- 39

Guerrero- 37

Chihuahua- 35

La presidenta de la asociación civil, María Elena Morera, detalló que en estas entidades se ha asentado la operación de grupos delictivos que se han visto fortalecidos por la inactividad de las autoridades de los tres niveles.

Factores que influyen

Explicó que en el país existen diversos factores que al conjugarse han llevado a que la cifra de uniformados acaecidos crezca año con año, por lo que llamó a las autoridades a atenderlos de manera inmediata.

En primer lugar habló de la falta de una estrategia de seguridad por parte del gobierno federal en los dos años al frente del país, por lo que advirtió que esta situación debe modificarse, pues este año se registrarán elecciones y podía afectarse además a políticos y más periodistas.

"Mientras el presidente siga pensando que la estrategia es dar abrazos al crimen organizado, que al final termina pareciendo contubernio y no vamos a avanzar, si los dejas hacer lo que quieran sobre todo en un año electoral, veremos asesinatos a políticos, policías y periodistas, muchos más que en otros años", explicó.

Panorama complicado para 2021

En una entrevista con Publimetro, subrayó que la falta de atención hace pensar que el proyecto de Nación del presidente ya claudicó con la lucha contra el crimen organizado y pareciera que "le está cediendo los espacios de forma natural".

"No nos sorprendamos que después de elecciones haya municipios y estados manejados por el crimen organizado ya sea porque sus candidatos hayan ganado o porque los candidatos que ganaron acordaron con ellos por presión o convicción", advirtió

Además enlistó la impunidad, pues el hecho de que los asesinatos queden, en su mayoría, sin castigo provoca un efecto multiplicador en donde los criminales se sienten con ánimos de poder, pues y no les pasa nada.

La activista advirtió que mientras esto no cambie y no se preparen policías de investigación, así como fiscales, esto va a seguir pasando y no permitirá tener policías mejores preparados.

Sobre la profesionalización de los policías, comentó que hay elementos que en tres años no han acudido a una práctica de tiro y esto hace difícil pensar que se van a defender o a los demás si no saben cómo disparar un arma.

En este mismo tenor, dijo que hace falta prepararlos en el uso de la fuerza, pues en su mayoría tiene la incertidumbre de cómo actuar en presencia de criminales.

Poco presupuesto

Morera Lamentó que este año fueran eliminados los fondos como el Fortaseg, un subsidio que se otorgaba a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública, lo que deja fuera la preparación de sus policías.

Sin embargo, dijo que una opción viable es que los gobiernos estatales y municipales encuentren recursos para subsistir de mejor manera los policías este años y los siguientes y como ejemplo mencionó el cobro correcto del predial.

"Lamentablemente si no hay presupuesto difícilmente vamos a ver mejoras, porque bien dicen que los políticos tienen el corazón donde ponen el presupuesto y ya vimos que en seguridad no está”, apuntó.

Registro de policías muertos

2018- 452

2019- 446

2020- 524

