Anticipan alza en corrupción de policías de tránsito tras recorte a sus ingresos

Policías de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México interpondrán más de 300 amparos en contra de la institución, luego de que, bajo presión y amenazas, los obligaran a firmar un documento en donde se deslindan de los bonos que reciben cada mes, “pues no es una prestación”.

La Asociación de Ciudadanos Uniformados, que agrupa a cientos de policías de la SSC, señaló en entrevista que la Secretaría envió un documento a los oficiales para que acepten deslindarse del incentivo de tres mil 500 pesos cada mes. En el oficio la institución indica a los firmantes que se les dará el apoyo sólo por cinco meses más, pero posteriormente podría desaparecer de forma permanente por falta de presupuesto.

“En el entendido de que esta prestación se le otorga temporalmente, no debe considerarse como pago permanente y bajo ninguna circunstancia forma parte integral de su salario tabular que percibe normalmente, motivo por el cual se podrá dejar de percibir cuando desaparezca la causa-efecto que la origina.

“Esta compensación se le asignará por un importe mensual de tres mil 500 pesos, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de mayo de 2021, en el entendido de que al firmar el presente documento acepta que dicha compensación no constituye un derecho adquirido, sino más bien una prestación temporal”, señala el documento emitido por el subsecretario de Control de Tránsito de la SSC, Jorge Alfredo Alcocer Rosales.

Ricardo, quien es elemento de seguridad desde hace más 23 años, señaló que se les ha presionado y amenazado con hasta cambiar sus funciones operativas si se niegan a firmar el documento. Por esto, señaló que se juntó con la Asociación de Ciudadanos Uniformados para presentar amparos para evitar que les quiten este apoyo.

“Hace unos días nos quitaron el bono a más de 800 compañeros bajo la justificación de que no hay presupuesto. Luego nos mandaron un documento en donde nos mencionan que sólo lo iban a dar durante cinco meses más pero si firmábamos ese papel, si nos negábamos ni un mes, e iba a haber repercusiones; buscan cualquier cosa para suspenderte”, señaló.

“Es un golpe terrible a nuestras finanzas personales. Vamos a demandar porque ya que ni siquiera el titular, Omar García Harfuch, nos ha querido recibir. La razón que nos dan es porque no hay presupuesto, pero a nosotros nos quitan 500 pesos cada mes de fondo; entonces, ¿cuáles son nuestras prestaciones?”, mencionó Gabriel, un oficial de tránsito que omitió su nombre verdadero por miedo a perder su trabajo.

Además, el oficial de la SSC señaló que hay fuertes actos de corrupción dentro de la corporación, y señaló al director Hernández Trejo de pedir cuotas de dos mil pesos diarios a cada patrulla que circula en la zona y está bajo su mando; todo esto, de acuerdo con uniformados consultados por Publimetro, bajo el cobijo del subsecretario de Control de Tránsito de la SSC, Jorge Alfredo Alcocer.

El 24 de mayo, Publimetro reveló que había retrasos en los pagos a oficiales de la institución; incluso, la SSC aceptó que había retrasos, pero negó que se suspendiera de manera permanente. Hoy, la misma oficina de la SSC acepta que en la Policía de Tránsito “se le quitaron los incentivos a operativos con funciones administrativas”.

“Se da al personal cuando se verifica que se cumplió con la responsabilidad o el objetivo del programa del que se trate, lo cual requiere de un proceso jurídico-administrativo de validación. Asimismo, los estímulos dependen de la suficiencia presupuestal existente”, precisó la dependencia en mayo a este diario, y remarcó que no es una prestación, sino un incentivo que depende de una evaluación de la actuación o función de los policías.

Además, ciudadanos ven esta medida como una puerta abierta hacia la corrupción. “Mi percepción de los policías de tránsito es que siempre están buscando cualquier detalle para detenerte y sacar la mordida. Me preocupa que ahora que les van a quitar los bonos aumenten las malas prácticas, pues buscarán la forma de cómo detenerte o inventar infracciones sólo para recuperar ese dinero que ya no estarán recibiendo”, indicó César Victoria, habitante de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Este diario intentó en varias ocasiones contactar con la presidenta de la Comisión del Congreso de la Ciudad de México, Leticia Varela, así como integrantes; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no atendieron a la solicitud de entrevista.

Tres preguntas a: Ernesto Antonio Pérez, investigador de la Universidad La Salle

¿Cuáles serían las consecuencias de la extinción del apoyo?

– El mexicano es el que menos cree en la policía y en los políticos. En la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hay grandes niveles de corrupción, por lo que estos recortes presupuestales ayudarán a incrementar este tipo de actos. Usted no va a arriesgar su vida por lo poquito que cobra.

Además, actualmente los policías ya viven con medidas de austeridad, pues ellos algunas veces tienen que costear sus botas y hasta uniformes, pues la SSC no cumple en plazos de entrega o no tiene tallas. Es alrededor de un año que no dan equipo necesario.

¿Se ha descuidado a los elementos de la corporación?

— Si queremos una buena seguridad pública, primero debemos cuidar a los que nos dan seguridad. En esta pandemia la policía no ha descansado, está en contacto con la gente, en centros comerciales, trabajan doble turno y ahora les quitan un bono, que además es muy pequeño.

Además, en una investigación en la que trabajo se revela que uno de cada 10 policías de la Ciudad de México cuenta con casa propia, lo que nos habla del nivel de acceso a vivienda que tienen los policías capitalinos.

¿Lograrán proceder los amparos?

— Dificilmente. Los bonos se consideran un incentivo, por lo que dependen de la suficiencia presupuestaria de la Secretaría; es decir, si hay suficiente dinero se pueden dar los bonos, sino no. Esto quiere decir que no es una parte integral de su salario, por lo que la SSC puede jugar eso legalmente, decir que no hay dinero.

