Arranca la vacunación masiva contra Covid-19 en los estados

María Alejandra Romo Hernández, enfermera del Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se convirtió en la primera en recibir la vacuna contra Covid como parte de las jornadas masivas de vacunación.

El instituto resaltó que hoy inició en los hospitales Covid-19 de todo el país la vacunación para los trabajadores que brindan directamente atención a pacientes con esta enfermedad.

Antes de que concluya el mes de enero se prevé terminar con la inmunización para el personal de salud y, posteriormente, iniciar con la protección para adultos mayores.

Para la vacunación masiva están consideradas 11 categorías: médicos, enfermeras, Inhaloterapeutas, laboratoristas y químicos, técnicos radiólogos, camilleros, limpieza e higiene, personal de ambulancia, manejadores de alimentos, asistentes médicas y trabajo social.

"Como parte de un trabajo interinstitucional, con el apoyo de los servidores de la nación del gobierno federal, en los hospitales covid del país dio inicio desde temprana hora el registro de los trabajadores que recibirán la primera dosis", señaló el Seguro Social.

Agregó que esta mañana se registró una gran participación de trabajadores de la red hospitalaria del Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel nacional para recibir la inmunización, entre ellos, del Hospital de Especialidades de Siglo XXI; Hospital General de La Raza; Hospital General Regional No. 1 Dr. Carlos, Mac Gregor Sánchez; Hospital de Expansión del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Además, Hospital General de Zona (HGZ) No. 4 y Hospital General de Zona con Medicina Familia (HGZMF) No. 21, ambos de Guanajuato; HGZ No. 1 y 3, de Quintana Roo; HGZ No. 1, de Oaxaca; HGZ No. 15, de Reynosa, Tamaulipas; HGZMF No. 1, de Hidalgo, entre otros.

"Para garantizar el traslado a todo el territorio nacional de las dosis contra el Covid-19, participaron elementos de la Guardia Nacional y personal de las Fuerzas Armadas".

La campaña de inmunización a los trabajadores que siguen en la primera línea de atención de la pandemia inició el pasado 24 de diciembre.

A su vez, a través de su cuenta de Twitter, Zoe Robledo Aburto, director general del IMSS consideró que "hoy será un gran día porque hoy se empieza a vacunar a todo el personal en la primera línea de todos los hospitales covid del país".

Puntualizó que los profesionales de la salud deberán registrarse y verificar su cita en la página de internet para poder recibir la aplicación del biológico.

