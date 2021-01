Desactivan 700 perfiles de Facebook por mercado negro de tanques de oxígeno

Más de 100 páginas de comercio electrónico y 700 perfiles de Facebook fueron dados de baja de la red social por estar involucrados en el mercado negro de tanques de oxígeno, informó el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla.

"Hay un tema muy delicado en un mercado negro que se ha venido generando en redes sociales, y abusos y fraudes en cuanto a concentradores de oxígeno y tanques de oxígeno, por eso estamos trabajando de la mano con la Policía Cibernética y estamos trabajando de la mano con las plataformas sociales, en particular con Facebook y con todas las plataformas de comercio electrónico", dijo el procurador, quien acudió como invitado a la rueda de prensa virtual de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El funcionario detalló que de los 700 perfiles detectados aproximadamente 100 casos podrán avanzar en su judicialización, porque son en los que se ha podido determinar con mayor precisión a la persona.

"Muchos de estos gandallas van a terminar en la cárcel, sin lugar a duda, porque les estamos siguiendo proceso, y no ante Profeco, ya ante el Poder Judicial, o sea, van a pagar de verdad, no solo con multas las fechorías que están haciendo, además de que a muchos se les ha podido comprobar que son cilindros de los que se habían robado hacía unos días antes", enfatizó.

Carencia detiene altas anticipadas en CDMX

Además de los abusos y fraudes en el mercado de tanques de oxígeno, otro problema aqueja a la capital de país: la omisión en la devolución de cilindros, que no permite la liberación de camas para evitar el colapso de hospitales.

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, presente en la misma conferencia, señaló que "cada tanque con el que se puede derivar a un paciente a su casa en esta prealta, significa una cama más de hospitalización para que el paciente que inicia la enfermedad y que puede tener un cuadro mucho más grave que el que le está terminando y quien se está recuperando”.

No obstante, lo anterior no ha podido tener éxito debido a que la gente no regresa los tanques de oxígeno. “No tengamos tanques de oxígeno guardados en casa como una protección personal, se ocupan ahorita en el mercado, aunque lo hubiera yo comprado, regrésenlo al mercado porque si hay oxígeno, pero cómo lo hacen llegar sin tanques", agregó Sheffield Padilla.

Alertan por encarecimiento

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) alertó que los tanques se han encarecido hasta 543%, principalmente por la especulación.

"Esta especulación inhumana atenta contra la vida de los enfermos y los postran ante

la muerte", señaló mediante un comunicado por el cual demandó la regulación de los precios del mercado de la venta, renta y recarga de tanques de oxígeno.

Denunciaron que las principales empresas de oxígeno en México, Infra, Infra del Sur, Praxair y Cryoinfra, son las responsables de la elevación de los precios; no obstante, al ser cuestionado al respecto, el procurador Ricardo Sheffield consideró como irresponsable el pronunciamiento de la Anpec, pues indicó que han constatado en campo que no ha habido aumento en el costo del oxígeno.

