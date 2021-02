La moneda está en el aire en materia migratoria entre México y Estados Unidos

En sus primeros días como presidente de Estados Unidos, Joe Biden ha firmado una serie de órdenes ejecutivas en materia migratoria, con la finalidad de revertir las políticas del ex presidente Donald Trump. De hecho, la nueva administración Biden tiene la agenda pro-inmigración más amplia de cualquier presidente en décadas. Y es ahí donde especialistas cuestionan cuál será el papel que jugará México en su implementación

Por ejemplo, durante la administración Trump -el presidente estadounidense más antiinmigrante de los tiempos modernos- México tuvo un papel clave como “tercer país seguro” y aceptó que miles de migrantes con la intención de llegar a Estados Unidos esperaran en su territorio mientras se resolvía su solicitud de asilo, trámite que puede tardar bastante tiempo. Además, desplegó a 27 mil efectivos de la Guardia Nacional en la frontera sur para frenar el paso de las caravanas migrantes, hecho que fue aplaudido por el entonces presidente Trump en sus eventos de campaña.

Tras Trump, era inevitable que cualquier sucesor demócrata cambiara de rumbo en la política migratoria. Sin embargo, el alcance de la agenda de Biden va mucho más allá de simplemente revertir las políticas más atroces de Trump. Pero, a pesar de la colaboración anunciada entre el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y administración Biden, se requieren mayores esfuerzos entre ambos países para obtener resultados tangibles, explican especialistas a Publimetro, algo que no se ve tan tangible en el corto plazo.

“Con las acciones que está desarrollando el Gobierno del presidente Joe Biden está honrando, de principio, su objetivo de humanizar el trato a los migrantes. Ese es el eje sobre el que gira su política migratoria” – Eduardo Rosales, internacionalista de la UNAM

Entre las acciones migratorias que la administración Biden está realizando y que podrían tener impacto en nuestro país está la cancelación del muro fronterizo, que además afecta a la flora y fauna de ambos lados de la frontera, así como el apoyo a los Dreamers “Estos jóvenes que llegaron desde niños a Estados Unidos y que no han podido regularizar su situación. Se calcula que son 650 mil. Hubiera sido, no solamente un error, un grave error, un despropósito, el hecho de deportarlos como en su momento lo quería Donald Trump”, explica a Publimetro Eduardo Rosales Herrera, académico e internacionalista de la FES Acatlán.

La migració legal e ilegal entre ambos países sufrirá cambios a futuro, según especialistas / Foto: Cuartoscuro

“No tiene ningún sentido no deshacerse de ellos. Y además, desde luego, con las consecuencias negativas para ellos y para los países receptores, fundamentalmente en México. Se calcula que el 80% son de origen mexicano. Entonces, ¿qué vamos a hacer con cerca de medio millón de esos jóvenes?”, añadió el académico de la UNAM.

Otro aspecto de la política migratoria de Biden que tendrá impacto en nuestro país es la reunificación de las familias separadas y la revisión del Protocolo de protección al migrante. “Esto, de prosperar, significa que México dejaría esa categoría del tercer país seguro, que tantos dolores de cabeza nos ha causado. También es importante esto de la suspensión de la deportación inmediata de personas que han cruzado de manera ilegal”, añade Eduardo Rosales.

A México le falta política migratoria de Estado

Para Eduardo Rosales, México no tiene una política de Estado en materia migratoria y durante la administración actual se han visto cambios que parecen “bandazos casi a capricho del titular del Ejecutivo de nuestro país”.

“En la anterior administración, de Peña Nieto, hubo una política de contención. A inicios de la presente administración, hubo una política de apertura. Todavía tenemos muy presente cómo incluso el titular del Ejecutivo en algún momento ofreció fronteras abiertas, visas humanitarias e incluso poner transporte para poder trasladar a los migrantes centroamericanos hacia la frontera con Estados Unidos. De inmediato vino la respuesta y el otrora presidente Trump amenazó con poner aranceles. Entonces, de nueva cuenta se volvió a instaurar la política de contención pero recargada e intensificada. Se llamó a 26 mil o 27 mil de los miembros de la Guardia Nacional para labores de contención migratoria a todo lo largo y ancho del territorio”, explica Eduardo Rosales.

El académico de la UNAM propone tener una Secretaría de Fronteras, que brinde a México las herramientas suficientes para resolver problemas de migración. “No hay una política de Estado con objetivos precisos, exactos y tampoco una labor de coordinación con todos los gobiernos involucrados. Tendrían que participar El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Estados Unidos: los cinco protagonistas”.

Caravanas migrantes representan un reto a la política migratoria de México / Foto: Cuartoscuro

Cuestionado sobre si con la Era Biden se verán cambios en la materia, Rosales explica “Yo aquí veo que la moneda está en el aire, porque la política migratoria es parte de la política exterior y es uno de los rubros más descuidados de la presente administración. En el Plan Nacional de Desarrollo solamente hay cuatro párrafos pequeñísimo que no se alcanza a ver realmente cuáles son los objetivos de la política exterior. Yo veo este gobierno débil, frágil, escueto, limitado en cuanto a lo que es realmente en la política exterior. No lo veo presente y actuante. Esa frase de que “la mejor política exterior es la política interior”, no refleja a un presidente que realmente tenga una vocación internacionalista”.

“Ojalá haya sensatez, voluntad y tenga el conocimiento para poder atender la problemática que lleva más de medio siglo”, concluye Rosales.

3 PREGUNTAS CON

Gabriel "Jack" Chin

Facultad de Derecho de la Universidad de California – Davis

La administración Biden ha impulsado recientemente un nuevo enfoque de la política de inmigración. ¿Cuáles considera que son sus puntos clave?

Gabriel "Jack" Chin Facultad de Derecho de la Universidad de California - Davis / Foto: Cortesía

En primer lugar, revocará o ya ha revocado algunas políticas desafortunadas y discriminatorias de la administración anterior, como la prohibición musulmana, el fin de DACA, la construcción de un muro fronterizo, el recorte de las admisiones de refugiados y la restricción del asilo.

A diferencia del presidente Trump, el presidente Biden no se empeñará en reducir las admisiones regulares y legales de inmigrantes. También tendrá una política más humana con respecto a la deportación de personas de los Estados Unidos, aunque en los últimos años las administraciones demócratas y republicanas han deportado a un gran número de migrantes. También ha presentado un proyecto de ley para regularizar la situación de los indocumentados que se encuentran en el país.

¿Cuál será el papel de México en el enfoque migratorio de la administración Biden?

México será un socio importante en la política migratoria, porque muchos migrantes, autorizados y no autorizados, provienen o viajan a través de México. Aunque millones de estadounidenses verían con buenos ojos una mayor inmigración mexicana, tanto permanente como con fines de trabajo temporal, es más posible políticamente lograrlo si se controla y regulariza la inmigración a través de la frontera. En consecuencia, hay medidas policiales, económicas y diplomáticas que pueden adoptarse para gestionar la inmigración irregular.

En los últimos 150 años, Estados Unidos se ha involucrado con frecuencia políticamente con las naciones del Sur, y sus intervenciones no siempre han promovido la estabilidad o las oportunidades económicas justas. Creo que el Presidente Biden tratará de encontrar formas de cooperar con México y otras naciones para mejorar las condiciones económicas.

Ambos presidentes han hecho referencia a la cooperación y amistad entre México y Estados Unidos. ¿En qué acciones se puede reflejar esta cooperación?

La política migratoria y su aplicación en Estados Unidos deben tener en cuenta la relación especial entre Estados Unidos y México, que incluye el hecho de que gran parte del oeste de Estados Unidos solía ser parte de México, y que los mexicanos y los mexicoamericanos han hecho enormes contribuciones a la cultura y la economía de Estados Unidos. Además de la cooperación en los ámbitos de la aplicación de la ley y el desarrollo económico, una nueva política de inmigración entre Estados Unidos y México debería considerar si los inmigrantes mexicanos tienen derecho a alguna consideración basada en esta historia.

VOX POPULI

Visto desde Estados Unidos, ¿Cuál es el papel de México en la política migratoria de Biden?

“Aunque sería ciertamente comprensible que México apoyara activamente la agenda de Biden, dada la forma en que Trump trató los intereses mexicanos en relación con la política de inmigración de Estados Unidos, creo que debe proceder con cuidado. Es probable que Biden se enfrente a una dura oposición política a su agenda migratoria más amplia, y las últimas elecciones muestran que Estados Unidos está profundamente dividido. La participación de México probablemente aumentaría la resistencia política a la agenda de Biden. Un papel más discreto probablemente daría un mejor resultado. El apoyo y la cooperación de México en favor de una frontera más segura probablemente facilitaría un acuerdo político que ha sido muy difícil de alcanzar en Estados Unidos”.

Chris Rudolph, Profesor Asociado de Relaciones Internacionales, American University

“El presidente López Obrador ya ha señalado su voluntad de trabajar con la administración de Biden. Queda por ver lo que esto significa en términos prácticos. Ciertamente, México desempeñará un papel esencial para deshacer el caos que Trump provocó con la política de "permanecer en México". La transición a una forma más humana y ordenada de tratar a los solicitantes de asilo requerirá un papel serio de México. De manera más inmediata, México tendrá que desempeñar absolutamente un papel importante en el tratamiento del COVID-19 y el tema del asilo. Tratar eficazmente la propagación del COVID afectará totalmente la capacidad de Biden para deshacer las políticas fronterizas de Trump y restaurar algún orden en el proceso de asilo.

Por último, ambos gobiernos van a tener que tomarse en serio los problemas del cambio climático. Las cosas sólo empeorarán en este frente y con este empeoramiento veremos un mayor número de migrantes saliendo del sur de México y América Latina. Vincular las cuestiones climáticas a las migratorias será un reto en el que México tendrá que ser un socio activo”.

Brad Jones es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de California, Davis.

"El papel de México podría ser más activo a la hora de abordar las raíces de la migración. En los últimos 50 años, México se ha integrado más con Estados Unidos, exportando aquí más del 80% de sus bienes. Sin embargo, durante este periodo, las desigualdades entre las naciones (y dentro de ellas) han aumentado enormemente. Las diferencias del PIB per cápita entre las naciones en la década de 1970 eran de unos 4 mil 545 dólares y en 2019, de 55 mil 351 dólares. Estas desigualdades son la raíz de la migración de Mesoamérica a Estados Unidos".

Manuel Barajas, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad Estatal de California, Sacramento

