AMLO aún busca que empresarios compren avión presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que ha sido difícil vender el avión presidencial, una de sus promesas de campaña para llegar a la presidencia.

El mandatario señaló que está "buscando convencer a empresarios que tienen posibilidades económicas para que hagan un grupo, una sociedad y se queden con el avión presidencial, porque nos ha costado trabajo venderlo", añadió.

Durante su segunda conferencia de prensa tras haber dado positivo a Covid-19, López Obrador explicó que esa labor tampoco ha sido sencilla: "Me cuesta trabajo también convencerlos, porque ya nadie quiere, como se dice coloquialmente, tirar aceite, andar ahí de presumido, ya es otra situación.

Aprovechó el momento para hacer referencia a las críticas que señalan que su gobierno es el igual que los anteriores. "Todavía hay quienes dicen: ‘¿Y en dónde está el cambio?, no se ve’. No se veía antes. ¿Se acuerdan cuando engañaron que iba a haber cambio y todo siguió igual?, porque siguieron usando los aviones, los helicópteros. Bueno, en estos gobiernos del cambio fue cuando se compró el avión presidencial; pero ahora no, ahora es distinto", finalizó.

Una de las principales promesas de campaña del presidente López Obrador fue la venta del avión presidencial. Ante el hecho de que no se pudo vender, decidió hacer una rifa por el valor de la aeronave, cuyos ingresos fueron para adquirir material médico como ambulancias y más. La aeronave sigue en un hangar mexicano, y el costo de mantenimiento mientras duró en Estados Unidos -también iniciativa del presidente- costó 78 millones de pesos.

