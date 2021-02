¿Por qué Chile rebasó a México en vacunación Covid-19? Esto dicen especialistas

Chile se posicionó esta semana como el país latinoamericano que más población ha vacunado, a pesar de haber iniciado su campaña en diciembre, al igual que México.

Según el sitio de internet Ourworldindata.org de la Universidad de Oxford, Chile había administrado 5.8 dosis de vacunas por cada 100 personas hasta el 9 de febrero de 2021 (fecha más reciente de comparación). Por lo tanto, se ubica en el quinto lugar países con más dosis administradas, solo por debajo de Israel (67.86), Emiratos Árabes Unidos (45.77), Reino Unido (20.00) y Estados Unidos (13.05). El siguiente país latinoamericano en la lista es Brasil, con 1.80 y le sigue México en la décima posición, con 0.56 dosis de vacunas por cada 100 personas

"Son tres aspectos los que se pueden resaltar del caso de vacunación en Chile", explica a Publimetro Norma Soto Castañeda, especialista en Relaciones Internacionales de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle. "Primero, contar con los recursos financieros para la vacuna y en este caso Chile hizo buenas negociaciones. Negoció 35 millones de vacunas, pero lo hizo de una manera muy inteligente, muy diversa. Lo hizo con Pfizer, con China y con AstraZeneca poder obtener todas las vacunas y empezó a vacunar desde diciembre", añade la especialista.

Comprobante de vacunación Covid-19 en Chile / Foto: AP

El segundo aspecto del éxito chileno es una "buena estrategia de distribución", explica la especialista, ya que Chile envió la vacuna a lo largo y ancho de todo su territorio. "En este punto tomó recursos de todas las personas, incluso odontólogos, para el proceso de vacunación. O sea, toda persona que tiene un conocimiento médico ayuda para acabar lo más rápido posible y no excluye a nadie".

Finalmente, el tercer aspecto es que tuvo "la capacidad institucional y la estructura gubernamental" para aplicar la vacuna. "En cuanto a vacunación se puede destacar que, desde antes, Chile tiene una red de atención primaria solida para vacunación. No solamente ahora por lo de la pandemia, sino desde antes ya se había organizado para tener vacunada a la población".

"Cada país se organiza de manera diferente y eso es muy respetable. Pero ahorita, por la cuestión de la pandemia, lo que necesitamos son acciones rápidas, concretas y eficaces", destaca Soto. "El factor de éxito ha sido la organización, la planeación, la distribución y la aplicación. El tiempo ahorita juega un factor fundamental. No podemos perderlo porque eso cuesta vidas", explica la especialista. Como ejemplo pone a Israel, el país con mayor población vacunada del mundo: "Ha destacado por ello. No es el único país, pero ese es un aspecto fundamental", y puntualiza que es algo que México debe de aprender.

"México debe de tomar la experiencia de otros países que, como ya vimos, les ha dado buenos resultados y aplicarlo. La experiencia internacional es fundamental para tener éxito en lo que se pretende realizar en cada país", concluye.

3 preguntas y respuestas con…

Ángeles Estrada

Directora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tec de Monterrey

¿Qué están haciendo países como Chile, Israel o Emiratos Árabes para estar entre los primeros lugares en cuanto a mayor población vacunada?

Ángeles Estrada Directora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tec de Monterrey / Foto: Cortesía

Sin contar las diferencias, creo que uno de los de los elementos que puede ser homogéneo dentro de estos países es que tienen un plan de vacunación. Tienen un proyecto que está obviamente definido por etapas, en relación al número de vacunas con el que cuentan y también en relación con el número de población. Ellos tienen un plan y nosotros no tenemos nada.

Nosotros tenemos un Power Point que mostraron en diciembre y que, además de todo, no han respetado. Dijeron que iban a empezar por la Ciudad de México y por Coahuila. No sé por qué, pero eso fue lo que presentaron. Se supone que iban a empezar el primero de diciembre y empezaron el 25; adicionalmente a eso, cambiaron el plan. Al presidente se le ocurrió que no había que empezar por la Ciudad de México, aunque es el centro de contagio y de muertes del país.

En México no hay un plan. Simple y sencillamente no lo hay. Otra cosa muy importante es el número de vacunas que nosotros hemos comprado. El gobierno y Marcelo Ebrard podrán decir misa y podrán dar números al aire, el problema es que nosotros no podemos revisarlo porque clasificaron los controles. Entonces, no podemos revisar nada. No podemos revisar ni cuántas vacunas han comprado.

¿Tenemos que dar por bueno todo lo que ellos nos han dicho, la cantidad que han dicho que han comprado? No podemos revisar cuánto costó. No podemos revisar cuando las tienen que entregar, tampoco podemos revisar cuáles son los elementos y requisitos con los cuales se tienen que recibir, guardar, transportar y aplicar.

Adicionalmente, no tienes transparencia ni rendición de cuentas con tus ciudadanos, que son los que están pagando la vacuna. Entonces estamos en el peor de los escenarios.

Por ejemplo, tienes a un presidente que acaba de tener Covid-19 y que se volvió a presentar públicamente sin un cubrebocas y diciendo pues que no se lo va a poner. Creo que se juntan una serie de irresponsabilidades vinculadas directamente con las autoridades de salud y vinculado con la figura presidencial. Adicionalmente, una seria bandera roja relacionada con la corrupción. ¿Por qué no han empezado a vacunar a la gente? A la gente mayor ya tendrían que estar en plena etapa. Esto es un desastre.

Actualmente México está abajo en las listas mundiales de vacunación, pero esto puede cambiar con la llegada de vacunas. ¿Considera que México se convertirá en uno de los países que más vacunas apliquen en el mundo?

No. Yo soy muy pesimista en esto. Mi respuesta es absolutamente no. No vamos a estar dentro de los países que más vacunan, ni vamos a estar dentro de los países que mejor control tengan de la pandemia. Ni a nivel mundial, ni de Latinoamérica, ni del mundo, ni de la región, ni de Centroamérica. Nada. Me parece que donde vamos a estar es en los últimos lugares. No solamente no creo que estemos dentro de los primeros, sino que creo que vamos a estar en los últimos.

¿Te imaginas cómo se va a utilizar la vacunación para acarrear gente para el voto cuando sean las elecciones? ¿Tú te imaginas cuánta gente de Morena va a prometer que van a llevar la vacuna hasta tu pueblo?

Vamos a terminar este año, si nos va bien, empezando a vacunar a la gente que está más expuesta, que son los adultos de entre 40 y 60 años. Si para diciembre terminamos con ellos, nos fue bien.

En Estados Unidos, por ejemplo, el gobierno ha aceptado la ayuda del sector privado. Por ejemplo, la NFL permite el uso de sus estadios para que ahí vayan y le pongan la vacuna a cuanto cristiano puede entrar. Las farmacéuticas -que son privadas- ofrecen sus espacios para que se puedan aplicar las vacunas. Aquí, los únicos que pueden aplicar vacunan son el Ejército y el personal de salud. Para la cantidad de población que tenemos en México, quién sabe cuándo vamos a terminar. Hoy hay cálculos que dicen que dentro de 130 años.

Hay varias instituciones privadas que han ofrecido sus espacios para vacunar y el Gobierno Federal, con la mano en la cintura dice que no. Lo único que han hecho es generar un conflicto social y lo vamos a vivir en los próximos años a raíz de que no haya una vacunación adecuada.

Entonces, ¿qué panorama podemos esperar?

Adicionalmente al problema económico, de seguridad y todos los problemas sociales que esto va a generar, va a suceder una cosa terrible en México. Cuando llegue el momento en el que los grandes conglomerados hospitalarios tengan acceso a la vacuna y puedan adquirirla -cuando eso pase-, si eres pobre no te vas a poder vacunar. Tengas la edad que tengas. ¿Por qué? Porque solamente la gente que tiene o que va a tener la capacidad económica de pagarse una vacuna, lo va a poder hacer en el sector privado.

La gente que no tiene esa posibilidad son más del 50% de la población en México. ¿Qué va a pasar con eso? Eso es un problema que vamos a ver en los próximos años. Un problema de desigualdad, un problema de conflictos sociales que nos van a alejar todavía más en vez de vincularnos como país.

Hay un factor muy importante en relación con que haya países que nos rebasen en vacunación aunque hayamos empezado el mismo día. Es la corrupción. Mientras no tengamos garantías institucionales, transparencia, rendición de cuentas en el tema de la vacuna, se van a seguir presentando y multiplicando los actos de corrupción. Pero adicionalmente, mientras el gobierno federal no nos otorgue herramientas a los ciudadanos para denunciar esos actos, esto se va a seguir presentando. Y si a eso le sumas que tienes cero sanciones por actos de corrupción dentro de la pandemia -porque han habido cero sanciones por parte de la función pública-, mientras eso no pase, nos van a seguir pasando por la derecha.

