¿Cuál es el estado actual de la Educación Pública en México?

La mañana de este lunes 15 de febrero se hizo oficial el cambio de titular en la Secretaría de Educación Pública, una de las dependencias que enfrentarán los mayores retos tras la pandemia y la nueva normalidad; ya que esta crisis mundial sólo vino a empeorar la situación grave de la educación en nuestro país.

Para Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey e investigador de México Evalúa, el panorama que tendrá que enfrentar Delfina Gómez es complicado, tanto por los problemas derivados de la pandemia como por los que el sistema educativo mexicano ha arrastrado desde hace tiempo.

"En lo inmediato, tenemos signos de afectaciones importantes", explica el especialista a Publimetro. "Por un lado, el abandono escolar ya que muchas niñas, niños y jóvenes han dejado la escuela por razones de salud, económicas, académicas, del orden emocional u otras; sin embargo, no tenemos una idea del tamaño de este fenómeno porque la SEP ha decidido no hacer pública esta información".

El analista considera que informar de esta situación es clave para atender ese problema. Además, "a diferencia de lo que todavía afirmó este lunes Esteban Moctezuma, es falso que no haya afectaciones a los aprendizajes porque lamentablemente cuando él estuvo de secretario decidió posponer una evaluación diagnóstica que es imprescindible para saber de qué tamaño es la afectación en los aprendizajes".

Explicó que el Estado mexicano "ha recortado recursos a la educación cuando más los necesitaba, en medio de la emergencia" y lamentó que "no han hecho medidas que faciliten lo básico que se necesita para el aprendizaje, que es poder tener mayor contacto continuo entre los docentes y sus alumnos, tanto para poder preguntarles dudas, como para ver cosas que no se ven en las clases. Eso no se ha podido lograr".

Los pendientes educativos de México

Uno de los principales pendientes es la información sobre las afectaciones que trajo la pandemia, señala Marco Fernández. "La evaluación diagnóstica establecería la ruta que se tiene que hacer del aprendizaje para, por un lado, para recuperar los que no se desarrollaron del ciclo escolar anterior y poder ver de qué manera en los siguientes meses y lamentablemente años, vamos a hacer la estrategia para ir recuperando y superando las afectaciones educativas. Eso es básico y se necesita hacer".

Además, aún quedan las "promesas incumplidas de la reforma educativa". Explica Fernández que "han habido recortes presupuestales a la capacitación docente, a pesar de que lo lo pusieron como promesa en la Constitución. No se ha dotado del fondo de gratuidad para la educación superior que incluso se puso como articulo transitorio en la Constitución. Hay falta de transparencia en las asignaciones de plazas de los docentes y no hay recursos para poder hacer lo de su promoción en el escalafón horizontal".

Señala que tampoco "se ha terminado de concretar cómo serán los nuevos planes de estudio que se contemplaban por parte de la reforma educativa. Se han recortado recursos de manera significativa al

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), institución que por excelencia atiende a los menos favorecidos en el sector educativo".

3 preguntas con

Francisco Enríquez,

director de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de La Salle

Q: ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta la secretaria Delfina Gómez?

Francisco Enríquez, director de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de La Salle / Foto: Cortesía

Primero algunos datos generales: Primero, este año se están cumpliendo 100 años de la Secretaría de Educación Pública. En estos 100 años el sistema educativo ha pasado por diversas situaciones. Otro dato importante es que la actual secretaria es la primer mujer en el cargo. Todos los anteriores secretarios habían sido varones. Tercero, una particularidad de nuestro sistema educativo es que, de alguna manera, refleja lo mismo que pasa en la sociedad. Es decir, nuestra sociedad tiene grandes inequidades y el sistema educativo reproduce lo mismo.

Eso nos habla de cómo el sistema educativo va dejando a mucha gente en el camino. Muchos niños y jóvenes se quedan y ese es uno de los grandes retos: el tema de la equidad.

Es decir, cómo hacer que niños y jóvenes no abandonen la escuela, especialmente en este tipo de contextos. Hoy vemos como mucha preocupación lo que están aprendiendo los niños y si se conectan por internet o qué están aprendiendo. Pero el gran reto es que no se vayan, que no abandonen el sistema educativo.

¿Quiénes son los que van a abandonar? Pueden los indígenas, los campesinos, los niños y jóvenes de comunidades afro mexicanas, los adultos mayores, las personas con discapacidad y las mujeres. Una gran cantidad de mujeres que van a abandonar un futuro inmediato escuela.

Q: ¿Cuál es el papel de México en la educación global?

Justo hablaba de los 100 años que cumple la Secretaría. Bueno, en distintos momentos de su historia, el sistema educativo ha estado preocupado por algo. Por ejemplo, en algunos momentos fue por la cobertura, en otros por la calidad, luego por la equidad o por la inclusión. Parece que esa es la prioridad de este Gobierno.

No porque no sea importante, sino porque a lo mejor no es una prioridad la calidad de la educación.

Hay indicadores nacionales y globales, por ejemplo, que también nos van hablando de la calidad de la educación. La propia OCDE tiene sus rankings mundiales de en qué sitio se ubica México. Hay una prueba también internacional, que es la prueba PISA, que también nos compara con otros países, contra Corea, contra Alemania, pero en estos países no hay tanta inequidad y su población es como homogénea.

En tanto, en países como el nuestro, las distancias entre quien tiene no tienen, pues son abismales. Si hablamos de la calidad de educación en la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, es un referente; pero si hablamos de la calidad de educación en Chiapas, Oaxaca o Guerrero, pues es otro mundo.

Q: ¿Qué opina del perfil de Delfina Gómez para encabezar la secretaría de Educación Pública?

Creo que el perfil de la secretaria Delfina Gómez va en la línea del anterior, es decir, da continuidad. Cuando la profesora hablaba de sus proyectos, casi son los mismos de los que venía ya dándoles un impulso extra y suma una gran preocupación por lo social.

Por eso permanecen las becas, los apoyos a los jóvenes y sobre todo ese tipo de estrategias que tienen que ver justo con el tema de la equidad. Existen 11 millones de becas para 36 millones de jóvenes y adultos en el sistema educativo. Es decir, uno de cada tres tiene una beca.

Son políticas que buscan reducir las disparidades. Además, ella es una política. No olvidemos ha ocupado puestos de elección popular. Tiene contacto con grupos sociales , como los sindicatos, algo que es un factor importante. No, no es mínimo.

El sindicato de profesores probablemente el más grande de toda América Latina. Entonces, ahí se requiere de un político para establecer acuerdos.

El plan de la secretaria Delfina Gómez al frente de la SEP

Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Educación Pública / Foto: Gobierno de México

Durante su primer participación como Secretaria de Gobernación entrante, Gómez Álvarez señaló que retomará el "importante legado" que deja Esteban Moctezuma y que la inclusión educativa será uno de los principales ejes de su administración. "Debemos atender a todos los mexicanos bajo el principio de que, por el bien de todos, primero los pobres".

Las estrategias principales de su proyecto son:

Hacer posible el regreso gradual a los planteles, acorde con el semáforo sanitario y en acuerdo con el gobierno estatal y autoridad educativa de cada entidad, así como de los padres de familias.

Garantizar las condiciones de limpieza, salubridad, infraestructura y recursos en los planteles, así como la difusión y aplicación de protocolos de seguridad sanitaria, pero sobre todo de la participación de la comunidad que integra precisamente las instituciones educativas.

Hacer un diagnóstico continuo que permita identificar el rezago educativo y el abandono escolar por la pandemia, así como a definir estrategias de atención a la población vulnerable.

Vigilar la aprobación de la Ley General de Educación Superior para establecer mecanismos de coordinación para su aplicación.

Encontrar mecanismos para restablecer los trámites y servicios en la SEP, en torno a la emisión de certificados, revalidaciones y acreditaciones.

Fortalecer y seguir transparentando los procesos de ingreso permanencia y promoción a la carrera de los docentes.

Dar especial atención e importancia al programa de La Escuela es Nuestra, impulsando la conformación de comités escolares y la dispersión del recurso del programa

La posición de México en la educación mundial

Desde marzo de 2020, las clases en México son de manera virtual / Foto: Cuartoscuro

En PISA 2018, los estudiantes mexicanos obtuvieron un puntaje bajo el promedio OCDE en lectura,

matemáticas y ciencias. En México, solo el 1% de los estudiantes obtuvo un desempeño en los niveles

de competencia más altos (nivel 5 o 6) en al menos un área (Promedio OCDE: 16%), y el 35% de los

estudiantes no obtuvo un nivel mínimo de competencia (Nivel 2) en las 3 áreas (promedio OCDE:13%).

Las chicas obtuvieron 11 puntos más en lectura que los chicos (promedio OCDE: 30 puntos). La brecha fue menor que la observada en 2009 (25 puntos), aunque el rendimiento de los chicos se mantuvo estable durante el período.

puntos). La brecha fue menor que la observada en 2009 (25 puntos), aunque el rendimiento de los

chicos se mantuvo estable durante el período.

Los chicos superaron a las chicas en matemáticas por 12 puntos (promedio OCDE: 5 puntos) y en ciencias por 9 puntos (promedio OCDE: las chicas superaron a los chicos por 2 puntos).

ciencias por 9 puntos (promedio OCDE: las chicas superaron a los chicos por 2 puntos).

Aunque su rendimiento sigue estando por debajo de la media de la OCDE en matemáticas, ciencias y lectura, México ha conseguido mejoras en matemáticas y lectura, y un rendimiento sin cambios en ciencias a lo largo de los ciclos de PISA.

La repetición de curso es alta, y existe una brecha con otros países de la OCDE en cuanto a los logros, la matriculación, la graduación y el rendimiento de la educación secundaria superior y terciaria. Los nuevos programas de secundaria superior ofrecen oportunidades de aprendizaje en regiones remotas y se ha reformado el bachillerato tecnológico.

En palabras de…

Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey e investigador de México Evalúa

Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey e investigador de México Evalúa / Foto: Cortesía

"Sabíamos que, previo a la pandemia teníamos un problema mayúsculo en la calidad del sistema educativo, en dónde -lamentablemente la mayor parte de los jóvenes – de acuerdo a las pruebas internacionales, no comprenden lo que leen, tienen limitados conocimientos en cuanto a ciencias exactas y también el uso de aprendizajes de matemáticas para la resolución de problemas. Eso ya estaba antes de la pandemia, viene de tiempo atrás y no es algo que haya comenzado con este sexenio, pero la promesa de Moctezuma es que eso iba a cambiar".

"Puedo entender que al principio, dado también muchos omisiones de los gobiernos anteriores, agarraron al sistema educativo mal parado para enfrentar la emergencia. Pero ese argumento ya no es válido un año después. Vamos a ver si la secretaria Delfina logra convencer al presidente de revertir estos recortes y tener recursos adicionales y al mismo tiempo, que las autoridades de los estados se pongan las pilas; porque esto no es sólo responsabilidad federal, sino también, son corresponsables los estados y en muchos de ellos tampoco se ve que hayan hecho mucho esfuerzo para contener las afectaciones.

Campeche y Chiapas tuvieron muchos meses en semáforo verde y no movieron un sólo dedo para establecer al menos algún tipo de presencialidad en las comunidades rurales, que son las más afectadas por no tener recursos para tener internet y estar conectados con sus maestros".

Y finalmente: