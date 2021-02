Pide AMLO intervención de la ONU ante 'acaparamiento' de vacunas

La Organización de las Naciones Unidas debe de evitar el acaparamiento de las vacunas contra Covid-19, insistió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador señaló que existen países productores que "se la guardan" y no envían al resto del mundo. Como ejemplo citó a los Estados Unidos, que no envía a Pfizer a México desde su planta en Michigan.

"Nos cuesta mucho conseguir la vacuna porque sí hay mucha demanda", explicó el mandatario. Añadió que "es poca la producción y los gobiernos que producen las vacunas se las guardan. Por ejemplo, Pfizer. Todo lo que produce en Estados Unidos es para Estados Unidos. Nosotros, la vacuna Pfizer la recibimos del Bélgica, aún cuando hay fábricas de Pfizer en Estados Unidos".

Explicó que su gobierno tuvo que hablar con la Unión Europea "porque también querían que no salieran de Europa" e insistió: "es algo que debe de ver la ONU. Tiene que llamar a una reunión urgente para que no haya acaparamiento de vacunas, porque faltan muchos países que no tienen acceso, que no tienen posibilidad".

Recordó que a raíz de una propuesta de México, se creó el mecanismo COVAX, para que la ONU concentrara vacunas de todas las farmacéuticas y la ONU pudiese ofrecerlas a todos los países. A este mecanismo les envió un mensaje: "que se apuren".

Finalmente, López Obrador aprovechó para agradecer al gobierno de la India por el envío de dosis del domingo pasado. "La India tiene bastante desarrollo en todo lo farmacéutico, producen ellos medicamentos y vacunas. De todas formas, tienen ellos un mecanismo para privilegiar a su población ahora que lo necesitan. Aún así, se les hizo la solicitud y el presidente y el canciller, el embajador de la India en México, que también nos ayudó, decidieron enviarnos las vacunas, cosa que les agradecemos mucho, esas 870 mil vacunas", finalizó.

