¿Por qué México no produce sus propias vacunas Covid-19?

México está investigando proyectos para desarrollar sus propias vacunas contra el Covid-19, sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer ya que se trata de una industria en la que el país fue potencia y dejó de serlo, explicó este martes el canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en México existen opciones tanto de investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), como del sector privado, para desarrollar una vacuna anti Covid-19 propia del país. "Cuando tengamos más información le vamos a pedir a María Elena Álvarez Buylla y a los especialistas -también al doctor Alcocer [Secretario de Salud]-, que nos hablen de la posibilidad de tener una vacuna mexicana", explicó.

Para el canciller, Marcelo Ebrard, el actual papel de México en la vacunación de Covid-19 en el mundo será fundamental para crear la experiencia mexicana que motivará la creación del fármaco mexicano. En nuestro país se han realizado estudios de Fase 3 de farmacéuticas como CansinoBio, Novavax y CureVac; además de Sputnik V, entre otros. Además, aquí se envasarán dosis de la vacuna de AstraZeneca, las cuales serán enviadas a América Latina.

"Al final del día, vamos a tener un aprendizaje decisivo para las vacunas mexicanas. Conacyt está apoyando cuatro proyectos por lo menos. Esto ha sido una preocupación desde el Día 1 y ya llevamos un año, poco más de un año", explicó Ebrard

Por lo tanto, las fases 3 de diversos laboratorios, el envasado, procesamiento, e investigación; así como seriar el virus e investigar los tratamientos, está creando en México "una masa de conocimientos", explicó Ebrard. Señaló que, a futuro, nuestro país tendrá que ser "cada día más autosuficiente en la producción de vacunas"

Pero, ¿cómo lograrlo? Para Ebrard, la clave está en el laboratorio Birmex, que es una empresa de propiedad mayoritariamente estatal. En su sitio web se define como una empresa "productora y comercializadora de biológicos e insumos médicos, confiable e innovadora, con presencia en el mercado mundial que establece asociaciones estratégicas con empresas globales y establece eficientemente las necesidades del Sistema Nacional de Salud, en beneficio de las y los mexicanos".

Ebrard detalló que a Birmex "lo hicieron un distribuidor con muy poca producción. ¿Porqué no estamos produciendo en Birmex o envasando la vacuna de Casino o AstraZeneca? Porque Birmex, de haber sido una empresa paraestatal que producía muchas vacunas (de hecho, México era el productor número uno de América Latina de vacunas hasta los noventas), se desarmó y se convirtió en un distribuidor", indicó.

De acuerdo con el canciller, a futuro debe recuperarse Birmex "para que se encargue de envasado y luego en producción de vacunas a gran escala para que México no sea tan dependiente como lo somos ahora". Aseguró que el trabajo actual es para el futuro, no sólo para la emergencia actual. "¿Qué sigue? Tiene que emerger un Birmex más poderoso, centros de investigación más respaldados, apoyados y capaces de hacer esas vacunas, porque no va a ser el último virus, va a haber otros. México no va a salir de esta experiencia si no es con todo lo que digo, que es una mejor preparación".

