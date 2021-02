Secuestros en México incrementaron 32% en enero: Alto al Secuestro

Las víctimas de secuestro en México incrementaron 32.2%, al pasar de 98 en diciembre de 2020 a 123 en enero de este año, reveló la asociación Alto al Secuestro.

Mientras que las carpetas de investigación se incrementaron en 7.5%, ya que hubo 85 carpetas en comparación con las 79 del pasado diciembre.

No obstante, la presidenta de la organización civil, Isabel Miranda de Wallace, advirtió que más de la mitad de las víctimas que sufrieron un secuestro en enero no están siendo contabilizadas en las cifras oficiales de las autoridades.

"No contamos con información oficial precisa y confiable respecto al delito de secuestro. En el mes de enero, de forma histórica contamos con un mayor número de víctimas en secuestros localizados en medios de comunicación que no han sido reportados por las Fiscalías o Procuradurías de los Estados, 57.7% víctimas no serán consideradas para las autoridades como víctimas de secuestro".

En este sentido advirtió que la especialización de las Unidades Antisecuestro ha sido clave para combatir a este delito, y el acabar con ella, asignando la investigación de otros delitos como extorsión, homicidios e incluso narcomenudeo, podría mermar la actividad para la que fueron creadas.

Entidades con cero secuestros

Colima

Durango

Guerrero

Hidalgo

Nayarit

Querétaro

Yucatán

