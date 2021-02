Encuentros y desencuentros entre Alberto Fernández y López Obrador

En los últimos años México y Argentina han tenido un acercamiento ideológico, producto de sus gobiernos de Izquierda. Sin embargo, a pesar de las similitudes, ambos mandatarios también mantienen profundas diferencias.

Algunos temas clave que marcaron la primer conferencia de prensa conjunta de ambos mandatarios fue el papel de la prensa y el uso del cubrebocas.

Esta es la manera en la que opinan sobre algunos temas puntuales:

Prensa y medios de comunicación

Andrés Manuel López Obrador: "A veces la prensa no actúa con objetividad. Yo pensaba que nada más era en México, la prensa conservadora, los que apoyaban a los gobiernos neoliberales, que saquearon. En el caso de México no hay duda. En el caso de Argentina no puedo decir más de lo que me consta- que endeudaron a Argentina, eso sí me consta y que son responsables, y de eso no habla la prensa argentina ni la prensa mexicana; los organismos financieros internacionales, que supuestamente actúan con imparcialidad y que no participan en política, y eso es mentira."

Alberto Fernández: "El periodista es como el plateísta que está en la tribuna mirando el partido de fútbol. Sabe lo que tiene que hacer el arquero, cómo tiene que cabecear el 9, cómo tiene que mandar el centro el buen, pero nunca jugó el partido de fútbol. Analizar desde la platea es una cosa muy simple, jugar el partido es otra cosa".

Vacunas VIP

Andrés Manuel López Obrador: "Hay jefes de Estado que se vacunaron contra el covid-19 con la triquiñuela de que querían poner el ejemplo para que la población tenga confianza en la vacuna", dijo en La Mañanera a su regreso tras haberse contagiado. Aseguró que él prefirió esperar su turno y se contagió porque ha tenido que trabajar como millones de mexicanos.



Alberto Fernández: "Es conocido que, en circunstancias irregulares, se vacunó a un grupo de alrededor de 70 personas. El concepto de irregular es un número, un dato o un concepto a revisar, porque entre los vacunados había personas que estratégicamente debían vacunarse. El hecho es lo suficientemente grave como para que un ministro haya debido dejar su cargo, pero terminemos con la payasada. Yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. No hay ningún tipo penal en Argentina que diga: ‘Será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila’, no existe ese delito y no se pueden construir delitos graciosamente, ya lo hemos vivido".

"Los medios en Argentina ponen a Alberto Fernández entre los que recibió la vacuna indebidamente. Yo me tuve que dar la vacuna porque los medios argentinos decían que no se podía confiar en la vacuna rusa y tuve que convocar a la confianza ciudadana. Hubo una campaña despiadada, desatada en Argentina por la oposición para hacerle sentir a los argentinos que la vacuna Sputnik V era veneno y hasta me denunciaron por estar distribuyendo veneno; y ahora resulta que los que me denunciaron me piden que por favor les dé veneno a ellos y que consiga más veneno"

Uso de cubrebocas

Andrés Manuel López Obrador: "Aquí se ha dicho varias veces: prohibido prohibir; pensamos que se tienen que lograr las cosas de manera voluntaria, sin imponer nada, sin autoritarismos. Juárez decía: ‘Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho’, y eso es lo que hemos aplicado".

Alberto Fernández: "Yo uso permanentemente tapabocas. Ocurre que también las recomendaciones dicen que en lugares abiertos, donde no enfrento a nadie a dos metros de distancia, puedo prescindir del tapaboca, y en una circunstancia como esta de dar una conferencia de prensa, darla con tapabocas es una cosa particularmente incómoda, pero esos cuidados siempre los tengo; de hecho, llegué a este maravilloso palacio con el tapabocas".

ONU, OEA y organismos internacionales

Andrés Manuel López Obrador: Se creó un mecanismo en la ONU, pero no está funcionando. Hay más de 100 países que no tienen una sola dosis de vacuna, eso es totalmente injusto. ¿Dónde está la fraternidad universal? De modo que la ONU tiene que intervenir, porque parece un florero, está de adorno y es un acuerdo de todos los gobiernos que se tiene que hacer valer.

Alberto Fernández: "Cuando todavía no había asumido la presidencia, con la complacencia de la OEA, en Bolivia ocurrió un golpe de Estado y allí muchos bolivianos vieron peligrar sus vidas, entre ellos, nuestro querido amigo, el expresidente Evo Morales. Y yo no era presidente de la Argentina y me costaba mucho poder ayudarlo, porque además tenía un gobierno que no tenía vocación de hacerlo en el país".

Oposición y anteriores administraciones

Andrés Manuel López Obrador: "De esto que le estoy planteando, que tiene que ver con la salud, no se dice nada en los medios de comunicación. Hay honrosas excepciones desde luego, hay una prensa libre, independiente, pero la mayor parte de los medios que se dedicaban a quemarle incienso a los presidentes del periodo neoliberal ahora se volvieron opositores, todos en contra de nosotros. Además, como ya no hay subvención, porque se destinaban formalmente 12 mil millones de pesos para publicidad a los medios y ahora son dos mil 500, entonces están muy enojados".

Alberto Fernández: "Pueden investigar el negocio de los peajes de Macri, pueden investigar el terrible y lamentable endeudamiento que la Argentina vivió, que no fue otra cosa que un negocio para los amigos del poder; pueden investigar el vaciamiento del Congreso; pueden investigar el negocio de los parques eólicos, pueden investigar la responsabilidad de un ministro que mandó un submarino para que mueran 44 tripulantes. Miren todo lo que tienen para investigar y no investigan".

FMI

Andrés Manuel López Obrador: "A sabiendas de que Argentina ya no tenía capacidad para poder cumplir sus compromisos y recibía más créditos, se le aprobaron más créditos. Y los endeudaron porque buscaban que ganara el partido conservador, que no sé cómo se llama allá, y le dejaron a Alberto un problemón, y al pueblo, pero de eso no se ocupa la prensa".

Alberto Fernández: El acuerdo con el FMI. Nosotros estamos trabajando para alcanzar un acuerdo de un crédito que, como bien marcó el presidente López Obrador, fue vergonzoso. Según confesó el presidente del BID, que en esos días era director en el Fondo Monetario Internacional en representación de los Estados Unidos, fue dado para garantizar el triunfo de Mauricio Macri en esa elección. Allá en Argentina decimos: Fue la campaña política más cara de la historia de la humanidad. Cuando yo era candidato y me visitó la delegación del FMI que visitó la Argentina, le pedí que paren de entregarle plata a la Argentina porque todo el dinero que entraba se fugaba en manos de los amigos del presidente de turno. No voy a borrar con el codo lo que dije en el aquel momento.

