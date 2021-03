Los 5 puntos clave de la reunión entre AMLO y Biden

Este lunes 1 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió virtualmente con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ambos líderes discutieron la cooperación en materia de migración, los esfuerzos conjuntos de desarrollo en el sur de México y Centroamérica, la recuperación del COVID-19 y la cooperación económica.

El alcance de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México es amplio y profundo, abarcando extensos lazos históricos, culturales y comerciales. Con tres mil 169 kilómetros de frontera, la relación con México impacta la vida de millones de personas todos los días.

"Cada día, casi mil 900 millones de dólares en comercio cruzan nuestra frontera compartida", destaca la Casa Blanca.

"Es de interés para la seguridad nacional de ambas naciones trabajar en estrecha colaboración con México para combatir la pandemia de COVID-19. Ambos países se comunican activamente sobre el impacto de COVID-19 en las comunidades fronterizas y ajustan las políticas fronterizas para que coincidan con las realidades sobre el terreno para proteger la salud y la seguridad de nuestros pueblos y mantener operativas las cadenas de suministro esenciales", informó la Casa Blanca en un comunicado.

Otros temas importantes en la reunión Biden – AMLO

Esfuerzos de migración y desarrollo conjunto: Estados Unidos y México comparten una visión que reconoce la dignidad de los migrantes, así como una migración ordenada, segura y regular, y un compromiso compartido de abordar las causas fundamentales de la migración irregular y estamos trabajando con organizaciones regionales e internacionales. socios para promover el crecimiento en toda la región. Estados Unidos ha suspendido todas las inscripciones en los Protocolos de protección al migrante (MPP) y ahora está procesando a los migrantes en determinados puertos de entrada.

Cooperación económica: El Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC) apoyará el comercio de beneficio mutuo y será la columna vertebral de nuestra recuperación económica regional. También se espera que el USMCA dé prioridad a los derechos de los trabajadores mediante la generación de oportunidades laborales; mejorar la protección de los trabajadores; y prevención del trabajo forzoso.

Seguridad: Los gobiernos de México y Estados Unidos coinciden en la importancia de trabajar juntos contra la amenaza común que representa el crimen organizado transnacional. A través de la Iniciativa Mérida, Estados Unidos ha asignado más de $ 3.2 mil millones en equipos, capacitación y desarrollo de capacidades desde el año fiscal 2008 al año fiscal 2020. Cooperamos regularmente para detener el flujo de personas, narcóticos ilegales, armas y otro contrabando.

Cambio climático: la agenda del cambio climático es una agenda de América del Norte, y ambos países coinciden en la importancia de abordar la crisis climática como un desafío de seguridad y una oportunidad económica. Como líder en política climática, Estados Unidos trabajará junto con México para promover las ambiciones climáticas en toda la región.

3 preguntas y respuestas con…

Embajador Miguel Ruíz Cabañas, director de la iniciativa para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del Tec de Monterrey

El presidente Biden dijo que es el inicio de una nueva era en las relaciones entre México y Estados Unidos, ¿Qué expectativas se tienen?

Embajador Miguel Ruíz Cabañas, director de la iniciativa para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del Tec de Monterrey / Foto: Cortesía

Sin duda se trata de una nueva era, eso no hay la menor duda, porque es la primera reunión formal de los presidentes de México y de Estados Unidos, quienes compartirán sus mandatos los próximos cuatro años. Ya quedó atrás, a mi modo de ver, la pesadilla de Trump. Y ahora viene en Estados Unidos una administración de profesionales, por decirlo así.

Se reconoce que México y Estados Unidos somos socios insustituibles y reemplazables y que cuando cooperamos podemos tener beneficios mutuos y cuando no, pues realmente le hacemos mucho daño a nuestras poblaciones.

No esperaba acuerdos espectaculares, pero sí que se fijen las prioridades, los objetivos de cooperación en los principales temas de esa agenda. Espero que esto sería para mí lo más deseable. Que se fijen prioridades de cooperación en una en una visión de desarrollo sostenible de América del Norte para los próximos años.

¿Cuáles son esa prioridades de desarrollo sostenible entre México y Estados Unidos?

Ya lo ha hecho dicho el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden y el presidente López Obrador, también se ha referido. Hay que buscar encaminar los esfuerzos hacia eliminar la migración irregular en nuestra región. Incluyendo los tres países de Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras) que están muy implicados en esto.

Desde luego, hay que replantear todo el tema de la seguridad para reconstruir la confianza entre las dos partes y que sea una agenda más balanceada, que no sólo puede ser el tema del narcotráfico o crimen organizado, sino que también haya un verdadero esfuerzo para eliminar el tráfico ilícito de armas. Pienso que Estados Unidos puede y debe poner mucho más atención en eso.

Y también la implementación del TMEC. Creo que para México es muy importante evitar que el TMEC se vuelva un instrumento de proteccionismo de parte de algunos sectores en Estados Unidos y que realmente sea una como un imán para atraer inversiones hacia América del Norte. Creo que hay la oportunidad de relocalizar muchas industrias que están en China, que se relocalicen en México y con cadenas productivas en América del Norte.

Espero que, con el tiempo, se dé una visión más compartida sobre el tema de la transición energética hacia energías limpias. No porque Estados Unidos lo quiera, sino porque eso es lo que a los mexicanos nos interesa. Que haya una convergencia desde una visión más, más compatible sobre la transición a energías limpias para evitar el cambio climático y para darle mayor solidez a nuestras economías.

¿En qué temas coinciden y en cuáles difieren las actuales administraciones de México y Estados Unidos?

Yo diría que la gran coincidencia será que ambos países pues reconocen que el otro país es un socio muy importante para cada quien. Que las sociedades, nuestras economías, están relacionadas de múltiples formas. Reconocer eso es muy importante y reconocer que los dos gobiernos deben hacer esfuerzos para encaminar esa relación; desde luego, en base al respeto mutuo y la soberanía, pero reconociendo que tenemos un futuro común.

¿En qué hay diferencias? Probablemente en todo, pero no quiere decir que sean diferencias irresolubles, ni mucho menos. Para eso es la diplomacia y para eso son estas reuniones.

O sea, probablemente México y Estados Unidos tengan diferencias en cómo manejar los flujos migratorios irregulares. ¿Cómo resolver el reto de la migración a mediano y largo plazo de Centroamérica y de México a Estados Unidos? Seguramente en los los detalles hay diferencias, pero para eso es la diplomacia.

Creo que en seguridad hay diferencias muy claras. En este momento no hay confianza y obviamente lo muestra el caso de el ex secretario de la Defensa, Cienfuegos, y su liberación. Todo eso muestra que no hay una verdadera confianza. Tampoco hay esfuerzos importantes de Estados Unidos para el tráfico de armas.

Por supuesto, no hay coincidencia en este momento en el enfoque que promueve el presidente López Obrador de reforma al sector eléctrico, porque no coincide con las prioridades de Estados Unidos.

Pero eso no quiere decir que no se pueda trabajar con un enfoque común para los próximos años. Si uno reconoce que hay intereses legítimos que ambos países comparten, pues entonces es posible alcanzar soluciones.

