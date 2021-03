¿Cómo hacer una petición al presidente de México?

Desde que diciembre de 2018 hasta el mes de febrero de 2021, se han recibido más de 210 mil peticiones, denuncias y quejas dirigidas directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador; así lo informó Leticia Ramírez Amaya, directora general de Atención Ciudadana de la Presidencia.

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes ocurrió un hecho sin precedentes en las "mañaneras"; un hombre de 31 años ingresó sin la identificación correspondiente y llegó hasta el presidente López Obrador, hecho que elevó las preocupaciones en cuanto a la seguridad del recinto.

Ramírez Anaya, quien dirigió al hombre para escuchar su caso, hizo referencia que como ese joven originario de Durango y quien había estado encarcelado presuntamente porque le sembraron droga, han existido cientos de miles de personas que llegan a Palacio Nacional buscando hablar con el presidente.

"Nosotros tratamos de atenderlos lo mejor posible, explicándoles cómo funcionan los equipos de trabajo y la cantidad de personas que entregan y documentos al licenciado en las giras, porque lo que él recibe en las giras nos lo pasan a Atención Ciudadana para poderles dar toda la gestión y el cauce que necesitan", explicó.

Indicó también que de las 210 mil 187 peticiones, se le ha podido dar respuesta al 79.3%; es decir poco más de 166 mil 678 peticiones.

¿Cómo se hace una petición al presidente Andrés Manuel López Obrador?

Solicitud por escrito, con datos visibles. De acuerdo con lo que explicó Ramírez Anaya, el principal punto es presentar el caso o solicitud por escrito, ya que es la manera en que la oficina puede dar seguimiento. Señaló que, lo más importante es que pongan sus datos para poder localizarlos. "Parece una cosa como que no es cierto, pero sí, realmente a la gente luego se le olvida poner sus datos y nada más: ‘Es que soy la señora Martha, es que soy la señora Sara, es que soy la señora…’ Pues sí, pero necesitamos saber cómo nos comunicamos contigo".

Función de la oficina de Atención Ciudadana. Explicó que la función de la dependencia tiene que ver con escuchar a la gente. "Nosotros tenemos un contacto, a partir de las necesidades de lo que la gente ha planteado, directo y permanente con 43 dependencias".

Respuesta directa, sin intermediarios. Atención Ciudadana se encarga de recibir los mensajes, pero la respuesta es directa al ciudadano. "Para poder tener sistematizado eso, tenemos un Sistema de Administración Documental, que se llama Sidac, Nosotros enviamos el documento a la dependencia y luego les hablamos para decir: ¿Qué le contestaste al ciudadano?, ¿qué hiciste?, ¿la citaste?, ¿hablaste con ellos?, ¿les diste una solución?, ¿qué fue lo que planteaste?"

Seguimiento a los casos. Refirió Ramírez Anaya que, si ahorita alguien me dice: "¿Qué pasó con el señor Fulano de tal, con la petición?" En este momento nos metemos al sistema y podemos decir a qué dependencia lo mandamos, quién nos contestó, si ya le dieron una cita, si ya le contestaron, si aún no hay nada. Explicó que en caso de que no haya respuesta, pueden presionar para que ocurra.

¿Cuántas personas atienden al día?

La cantidad de gente que llega diariamente disminuyó durante la pandemia, "pero todos los días sigue llegando gente, aproximadamente 200 personas diarias y todos los grupos que ustedes pueden ver aquí a las afueras de Palacio Nacional", explicó.

Añadió que todos los grupos que llegan a Palacio Nacional "son escuchados y atendidos, y de repente ya cuando hablan con ustedes como periodistas, está bien, pues le damos seguimiento, pero no hay ni uno solo que no hayamos escuchado y hayamos planteado qué hacer".

¿Qué casos no atienden?

Hasta el momento, los casos con los que se tienen problemas son los que no corresponden al gobierno federal, sino más bien a los gobiernos locales, por un lado, o que no corresponden a la administración. "Todas las cuestiones electorales ahorita nosotros no tocamos esa parte o lo que es difícil de encontrar una respuesta inmediata", explicó Leticia Ramírez.

También atienden buenos deseos para el presidente

Explicó finalmente que también atiende la cantidad de buenos deseos para el presidente. "La gente es muy, muy… Es hasta enternecedor ver la forma en cómo opinan de lo que estamos haciendo, de los programas, de lo que se hace, sí, es muy, muy… La temporada que él estuvo enfermo, finalmente tuvimos muchas personas que vinieron".

