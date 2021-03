'Es lamentable que el movimiento feminista sea usado con otros fines': AMLO

Ante los enfrentamientos que se registraron esta mañana afuera de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mantuvo en su postura y descartó opinar al respecto; no sin antes señalar que existen vínculos de la "oposición" y del "conservadurismo" con el movimiento feminista.

Decenas de mujeres se manifestaron esta mañana en Palacio Nacional contra la posible postulación de Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador por Morena al estado de Guerrero. Aunque el proceso se repetirá, Salgado Macedonio -quien ya había sido designado candidato- se volverá a postular.

"No voy a responder, ya he dicho lo que pienso", expresó el presidente cuando se le preguntó por la protesta en la que hubo enfrentamientos entre manifestantes y policías. Cuestionado sobre las expresiones del ex presidente Calderón al respecto, señaló: "Con lo que me está usted diciendo, que el Presidente Calderón ya está convertido en feminista, no hay más que decir. No hay más que agregar. No quiero opinar", añadió.

"Sostengo de que el pueblo de Guerrero debe de decidir. El mejor método para resolver diferencias es el método democrático, preguntar a hombres y mujeres de Guerrero en este caso. Y no debe de haber linchamientos por politiquería, por eso existen las instancias legales, el ministerio público, los jueces, el poder judicial. Y eso es lo que puedo opinar. Es muy lamentable que el movimiento feminista sea utilizado con otros fines", afirmó el mandatario mexicano, quien cuestionó: "¿De cuándo a acá el conservadurismo simpatiza con el movimiento feminista? Podría yo decir que es lo opuesto pero no quiero seguir tratando el asunto. Yo soy humanista y estoy a favor de la justicia y de la igualdad. Y desde luego, respeto a las mujeres".

Asi la marcha feminista fuera de Palacio Nacional pic.twitter.com/30eojTgKgo — Andrea Meraz (@merazr) March 2, 2021

Hace unas semanas diversos colectivos feministas pidieron al presidente López Obrador una postura más firme y rechazar la candidatura de Salgado Macedonio, quien recientemente ha sido denunciado por abuso sexual. Bajo las campañas #RompaElPacto y #UnVioladorNoSeráGobernador se han registrado diversas manifestaciones, las cuales han recibido una respuesta similar por parte del mandatario.

