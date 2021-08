¿Persecución política? AMLO pide a Ricardo Anaya no escapar ni ampararse

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que él quiera encarcelar a Ricardo Anaya, ex candidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), según éste, el objetivo de la persecución política en su contra sería para no estorbar en los planes del Ejecutivo para sus próximos tres años de gobierno.

López Obrador recurrió a su cuenta de Facebook para emitir un breve mensaje en el que manifestó que si Anaya no ha cometido ningún delito no busque ampararse ni huya, para que pueda defenderse como lo establece la ley.

“No tengo nada que ver con la persecución que supone Ricardo Anaya. No es mi fuerte la venganza. Si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya; que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad. Ya no es el tiempo de antes: puede haber políticos presos, pero no presos políticos”, escribió.

Según Anaya, “dos testigos balines” lo relacionaron con el caso de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, para tapar “algunas inconsistencias en la investigación”, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) giraría una orden de aprehensión en su contra.

“Voy a defenderme y, otra vez, voy a probar mi inocencia. Yo sigo en la lucha. No me rindo. No me doblo”, afirmó Anaya en un video.