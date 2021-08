El show contra Anaya y sus ataques al PAN

Anaya nos ha hecho ver la constante manipulación de Lozoya convertido en “el enemigo útil”. Lo perdonaron para poder utilizarlo contra los enemigos reales de López

El tema de Ricardo Anaya nos tiene que preocupar más allá del pleito entre dos actores políticos, por lo que representa, una vez más, con la utilización del Estado entero para eliminar contrincantes políticos y porque lo que hoy le hacen a él, mañana podrían hacerlo contra nosotros.

Ricardo Anaya es y seguirá siendo un hombre que representa todo lo que López Obrador jamás será, alguien congruente y con una gran capacidad de manejo de datos, un hombre que ha salido defenderse de frente y no victimizarse y usar técnicas de comunicación para desviar la atención, un hombre que aprendió de su derrota y que hoy está haciendo todo lo posible para demostrar que él tenía razón.

Ricardo no está huyendo, está buscando justicia. Este gobierno está más interesado en imponer sus ideas y sus falsos conceptos que en hacer bien las cosas. Si López instruye que tienen que agarrarlo hoy, no les va a importar falsear lo que sea con tal de cumplirle. Vivimos bajo un régimen, que como señala Ricardo, cada vez parece más una autocracia (el gobierno de 1 solo) y donde todos operan para decirle “si señor, usted tiene razón” aunque no la tenga.

A esta altura del camino difícilmente vamos a creer en las falsas pruebas de la FGR. Todo lo vinculado a este caso es un intento para desestabilizar al que pareciera ser el candidato mas fuerte rumbo al 2024 y quien con mérito y esfuerzo propio lleva más de 2 años demostrando porque López Obrador sí es un peligro para todas y todos los mexicanos.

Y mientras tanto, hablando de esto hemos dejado de hablar de las vacunas perdidas, de los niños con cáncer, del aumento de hospitalizaciones por la variante delta, de los retos del regreso educativo, del desastre en Veracruz y los que se nos acumulen por la desaparición del Fonden.

Conforme avanzan los días van cambiando la narrativa. Primero utilizaron a Javier Lozano y a Ernesto Cordero para justificar su acciones, personajes que debo seguirlo señalando, ya no estaban en el PAN cuando atacaron de esa manera a Anaya y su proceder parece más inspirado en la revancha partidista que en buscar castigar un crimen, ambos apoyaron a candidatos que no iban con la línea de Ricardo, y uno fue alfil de Peña, otro de Calderón, y ambos están siendo hoy utilizados para decir “si hasta la propia gente del PAN lo ataca por algo ha de ser” y no hay cosa mas falsa.

Otro día, modificaron la manera de ataque al quedarse sin argumentos cuando Anaya emplazó a los hermanos de López a presentarse junto con él para los dos enfrentar los mismos cuestionamientos por haber recibido dinero de dudosa procedencia y al existir de ellos sí, videos que los comprometen hasta la medula.

Y ayer la instrucción cumplida por parte de la FGR al haber publicado tal como lo que ordenó el Presidente en la mañanera “una lista de pruebas” que justifiquen el citatorio hecho al excandidato presidencial, una vez más la Fiscalía “autónoma” cumpliendo los caprichos que a la causa de preciso se requieran.

Desde el Senado, Xóchitl Gálvez lo dijo, lo primero que tendría que ocurrir es que Ricardo tendría que haber conocido la carpeta de los que se le acusaba, los hechos concretos, los datos de origen, no haberla conocido por los medios de comunicación y por una instrucción del primer mandatario. ¿Cómo quieren que confiemos en un gobierno que tal como lo hacía Peña Nieto prefiere crear especulación y un show antes que atender a los imputados de acuerdo con un debido proceso?

Lo que está buscando López Obrador es mermar a la segunda fuerza política del país atacando a su tirador más fuerte, no les importa violar el debido proceso, falsear la declaración de Lozoya o crear todo un espectáculo que a toda luz se ven falso y fabricado. Una mentira dicha muchas veces no se vuelve verdad.

Cualquier cosa que le sirva a él para hacer show, es útil. No importa si quebranta instituciones, si viole leyes o si lo hacen ignorar su función principal que es gobernar, el Presidente seguirá haciendo esto, todo con la esperanza de lograr que Sheinbaum o Marcelo se vean limpios y puros a lado de los demás, y aun así no lo van a lograr.

No se equivoque señor Presidente, sus intentos de mermar a Ricardo Anaya y al PAN se quedarán en eso, en intentos, y si bien coincido con algunos periodistas en que nos ha faltado fuerza en la respuesta como partido para quejarnos de estos atropellos, esperemos a ver como avanzan los días. Cierro con un: Ricardo no estás solo, lo que te hacen a ti, se lo hacen a México y podrían hacérnoslo a nosotros. Anaya no estás solo.

Extra:

Escena 1. Los Diputados de Morena desaparecen el Fonden

Escena 2. Los Senadores de Morena piden crear fondos de atención para desastre

¿Cómo se llamó la obra? Cínicos irresponsables. Morena siendo Morena