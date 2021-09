Diputado entregan estafeta para la LXV Legislatura

La Cámara de Diputados realizó el cambio de estafeta de la Mesa Directiva y la entrega de documentos de trabajos de la LXIV Legislatura.

El nuevo presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez, destacó que se entregaron más de cien dictámenes que pasan de una Legislatura a otra.

Esto, dijo, representa también trabajo de diputados que se están reeligiendo; por lo que es algo que se puede retomar de inmediato en el pleno de San Lázaro.

“Yo creo que hay temas de difusión que tienen que ver con la Cámara, que vamos a estar emprendiendo en las próximas semanas”, precisó.

Explicó que de manos de Dulce María Sauri también recibió un informe pormenorizado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados; en donde se detallan la tramitación de diversos medios de impugnación constitucionales y demás juicios federales.

Detalló que en algunos casos, la Cámara Baja es autoridad responsable y en otros esparte actora.

“La Cámara como actora en diversas acciones, insisto, de inconstitucionalidad, de controversias constitucionales, amparos, etcétera; y muestra también el intensísimo esfuerzo que realizó esta Dirección de Asuntos Jurídicos para dar plena legalidad a todos los actos de la presidencia”, comentó.

En tanto, Sauri Riancho expresó que la documentación simboliza la continuidad de los trabajos institucionales y además un producto positivo de la reelección consecutiva de legisladores que por primera vez se va a vivir en la LXV Legislatura.

“Con estos documentos me permito refrendar el compromiso permanente que esta presidencia tuvo con la Cámara de Diputados y no omito señalar que detalles más a fondo de los trabajos realizados o bien información pormenorizada de algún asunto en particular como pudiera ser en materia de igualdad, transparencia o archivos podrá ser consultada en las diversas áreas que integran esta Soberanía”, compartió.

Documentación entregada

Se entregaron tres libros blancos, el primero, en materia de Parlamento Abierto, con las acciones estratégicas.

El segundo, un libro blanco que ha sido rebautizado como morado, que es el libro de materia de igualdad sustantiva, las acciones estratégicas y los pendientes que deja esta legislatura.

Y en tercer lugar, el libro blanco, en materia de diplomacia parlamentaria, en donde la LXIV Legislatura ha sido muy activa, a pesar de las cuestiones relacionadas con la pandemia del Covid-19.

