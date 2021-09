Tercer informe de Gobierno de AMLO muestra que aún hay pendientes

Este 1 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador rinde su tercer informe de Gobierno; en medio de un proceso de recuperación por la pandemia de Covid-19, que ha sido el evento que marcó la primera mitad de su sexenio.

Este martes, López Obrador dijo sentirse “satisfecho con lo que hemos logrado porque, aún con la pandemia, que ha causado mucho dolor, mucha tristeza, que fue muy impactante porque se cayó la economía del país, aún con esta situación muy difícil de remontar, no sólo estamos saliendo adelante; pronto, ya todos los indicadores económicos expresan de que estamos en franca recuperación de la economía”.

López Obrador presumió que, durante la etapa más crítica de la pandemia en México, “no hubo ingobernabilidad, se mantuvo la paz social, no tuvimos una crisis de consumo, vamos saliendo de la crisis que propició la pandemia, pero lo que considero más valioso es que, aun con la crisis sanitaria y con la crisis económica, no dejamos de llevar a cabo el proceso de transformación de la vida pública del país, que es lo más importante. El combatir la pandemia de las pandemias, la peste de la corrupción, en eso no nos detuvimos”.

Me podría ir tranquilo: AMLO

Hablando sobre la revocación de mandato, propuesta para 2022, el presidente señaló que, en caso de perderla, “me podría ir tranquilo con mi conciencia porque ya hay cosas que son irreversibles o, para no ser tan tajantes, casi irreversibles”.

Entre ellas, puso como ejemplo la pensión a los adultos mayores, que ya es un derecho constitucional, así como la pensión a las niñas y niños con discapacidad. “¿Cómo le dan marcha atrás a la entrega de las becas, a estudiantes de familias pobres?”, cuestionó también; así como “la atención médica y medicamentos gratuitos”, también señalados en la Constitución.

“¿Cómo le darían marcha atrás a la cancelación o a la prohibición de las condonaciones de impuestos a las grandes corporaciones, que no pagaban, que había una gran fuga? Sólo en dos sexenios, un poco más de 50 corporaciones, de grandes empresas, dejaron de pagar alrededor de 200 mil millones de pesos, porque les condonaban los impuestos; entonces, ya en el artículo 28 de la Constitución quedó establecido que se prohíbe la condonación de impuestos”, afirmó AMLO.

LO QUE FALTA

El presidente afirmó que le pidió a Adán Augusto López Hernández, recién nombrado Secretario de Gobernación, continuar con el proceso de transformación. “Adán me va a ayudar para hacerse cargo de todos los asuntos públicos políticos: la relación con gobernadores, la relación respetuosa con la Fiscalía General de la República, la relación -también respetuosa- con el Poder Judicial, en especial con la Suprema Corte de Justicia, y lo que se tiene que atender en el Poder Legislativo”.

Explicó que existen tres iniciativas de reforma constitucional, que aún faltan en su Gobierno: Fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para que podamos garantizar que no aumente el precio de la luz; fortalecer la democracia (renovar INE y TEPJF); y lo tercero, que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa.

3 PREGUNTAS CON

Armando Puebla Maldonado, especialista en Política Económica de la UVM Campus Lomas Verdes

¿Cuál es su lectura de la forma en la que llega México al Tercer Informe de Gobierno de AMLO?

De acuerdo al Índice de Progreso Social 2020 realizado por “México ¿cómo vamos?”, que evalúa la calidad de vida de la población, ha habido un enfriamiento del progreso social. Del 2011 al 2020, el puntaje de México ha incrementado en 4.03 puntos. Sin embargo, el incremento en puntaje se ha desacelerado en los últimos años.Entre 2015 y 2020, el puntaje ha aumentado en 1.02 puntos; pero entre 2011 y 2015, el incremento fue de 2.48 puntos cada año..

El progreso social está muy conectado con la parte del crecimiento económico. Los dos primeros años de Gobierno, hemos visto tasas negativas de crecimiento, esto quiere decir que hay menos recursos para la población y para el gobierno. Esto afecta al gasto público, al gasto social, sobre todo en temas clave como seguridad pública, rezago educativo, vivienda y educación. Menos recursos es menos gasto social.

Para revertir esta situación, se requiere que el país siga generando riqueza, pero esto no se ha visto en los últimos años.

Sin duda, la pandemia vuelve a ser un tema clave en este informe, pero ¿cómo nos ha ido en otros temas como Seguridad, Educación, Salud, Infraestructura, Comunicaciones?

A nivel global, México está entre los países que más han sido afectados por la pandemia; en el lugar 7 a nivel mundial y en América Latina, sólo es superado por Argentina, cuya tasa de crecimiento de riqueza fue de apenas -9.9%; México fue -8.5%. La situación no es nada alentadora en el país, ya que no hay recursos, por eso el Gobierno busca atraer más recursos. La situación no es nada alentadora, ni para la población ni para el Gobierno.

Justo hay dos rubros que han sido muy afectados: Salud y Seguridad pública. En cuanto a inseguridad pública, México está por debajo del promedio de países, colocándose entre los más peligrosos del mundo. Y el gobierno del presidente López Obrador nos está quedando a deber. Recordemos que el año pasado, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020, aumentó 7%, debido a delitos como el aumento del secuestro, secuestro exprés, delitos sexuales, violencia intrafamiliar. Y de los delitos comunes -que no se han podido abatir-, como el robo en vía pública: extorsión y el fraude. Son situaciones que no se han combatido como se prometió.

Y en Salud también tenemos una situación muy grave. Recientemente el INEGI dio a conocer un exceso de mortalidad de poco más de un millón de personas fallecidas. El 94.7% no está asociado a cuestiones externas (accidentes, suicidios), sino con problemas de salud. Las principales son enfermedades que tienen que ver con el corazón

El Covid-19 no ocupa el primer lugar en muertes, sino problemas del corazón. Le sigue la diabetes mellitus. Atribuir todo a la pandemia es un error.

¿Cuáles son los pendientes o los aspectos clave en donde aún falta ver resultados?

Otro aspecto, y que recientemente el Coneval dio a conocer, es la pobreza, que aumentó en 2% en general. Casi se agregaron 2 millones más de mexicanos a la pobreza. De 2018 a 2019, justamente en 19 estados se incrementó la pobreza extrema.

Aquí nos queda a deber el Gobierno Federal y también en el aspecto de la educación. Sabemos que la primaria o secundaria son obligatorias, pero preocupa la cantidad de deserción en la educación media superior. El porcentaje más importante de deserción, ocurre en el primer año. Y ésta es multifactorial: tiene que ver con los ingresos, con los modelos de aprendizaje, falta de condiciones y de correspondencia entre lo que pide el mercado laboral y lo que se enseña.

En Seguridad Pública, sigue permaneciendo la impunidad. Iba a combatir la corrupción, pero siguen y pocos son los que están en la cárcel. La gente lo vive, lo padece, no se ha acabado, ha aumentado. ¿Quién ha sido el más afectado por esto? El transeúnte. Existen municipios que parecen pueblos fantasma porque la violencia sigue creciendo.

Los programas sociales, siempre han sido de carácter asistencialista, político, más que de carácter de Bienestar, porque se concentran en grupos o sectores específicos de la población. Y estos no generan efectos de encadenamiento, que se conviertan en multiplicadores. No se capitalizan o invierten, y no detonan empleo u otras cosas. Entonces, estos apoyos a jóvenes emprendiendo, tercera edad, su efecto es muy limitado y no alcanzan su objetivo.

5 DATOS QUE DEBES SABER DEL TERCER INFORME DE AMLO

Hora: 10:00 horas

Lugar: Palacio Nacional

Asistentes: Gabinete e invitados especiales

Duración: 57 minutos duró el informe 2020; 2019 duró 1 hora 47 minutos

Eslogan: Hechos, no palabras.

