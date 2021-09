El ‘descubrimiento’ de América es una ‘pifia’: Beatriz Gutiérrez Müller

Al llamar a descolonizar la historia, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller manifestó su complacencia por el retiro de la escultura de Cristóbal Colón y en su lugar sea puesta la estatua de una mujer indígena sobre Paseo de la Reforma, además de calificar al llamado ‘descubrimiento de América’ como una ‘pifia’.

Conoce más sobre: Tips para evitar el pie de atleta en gimnasios y deportivos

En su cuenta de Facebook, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador y presidenta honoraria del Consejo de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, aseguró que llamarle a lo ocurrido en 1942 ‘Descubrimiento de América’ es una “pifia”.

Gutiérrez Müller indicó que el continente no fue descubierto porque ya existía y tenía vida propia.

La llamada "glorieta de Colón" dejará de denominarse así porque la estatua del cosmógrafo será depositada en otro lugar,… Publicado por Beatriz Gutiérrez Müller en Lunes, 6 de septiembre de 2021

“La llamada ‘glorieta de Colón’ dejará de denominarse así porque la estatua del cosmógrafo será depositada en otro lugar, y sobre este pedestal será colocada la escultura de una mujer indígena. En lo personal, me complace mucho esta decisión. Este 2021, tan simbólico por las efemérides que se están recordando, es también una invitación a reflexionar: insisto, descolonicemos la historia”, escribió Gutiérrez Müller.

Lógica colonizadora tras el descubrimiento de América

“‘Descubrir América’ es afirmar que tal tierra estaba escondida, cubierta, oculta. Quien la halla, en la lógica colonizadora, la hace vivir. ¡No! América no estaba escondida (digamos, bajo el agua), cubierta (por decir, de maleza), oculta (por poner, sepultada).

El continente americano existía, tenía vida propia y en ella florecían muchas civilizaciones con grandes conocimientos en la arquitectura, la astronomía, la agricultura, la cultura y las artes.

De hecho, Cristóbal Colón no la ‘descubrió’ no solo porque hay documentados rastros previos de exploradores europeos (la leyenda del “piloto anónimo” es bastante conocida) y asiáticos sino porque, para desgracia suya, murió sin saber que en su colosal travesía transatlántica se había topado con un nuevo continente. No se puede ‘descubrir’ algo que no se sabe que se ‘halla’”.

“El nombre de América es otra pifia: el florentino Americo Vespucio, en efecto hizo viajes posteriores al ‘Nuevo Mundo’; la denominación fue a causa de las ingentes cantidades de dinero que proporcionó a la corona española (incluso, se naturalizó castellano al casarse con María Cerezo) por financiar sus propias navegaciones y las de su amigo, don Cristóbal. Cosas, pues, de gratitud pecuniaria”, agregó en la red social.

Te puede interesar: