Confirma López-Gatell vacunación a niñas y niños, pero no da fechas

Cerca de un millón de niñas, niños y adolescentes (NNA) podrían ser vacunados contra Covid-19 en México, debido a que las comorbilidades que padecen los ponen en peligro de sufrir una enfermedad más grave, destacó este lunes el subsecretario para la Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Sin embargo, aún no se habló de fechas ni del procedimiento para su atención.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, realizada en Palacio Nacional, López-Gatell señaló que la vacunación a personas menores de edad se debe visualizar en dos conjuntos: “las personas o niñas, niños, adolescentes que no tienen enfermedades que les produzcan mayor riesgo de COVID, que afortunadamente son la enorme, enorme, enorme mayoría y un segundo grupo, las personas que desafortunadamente padezcan enfermedades, ciertas enfermedades que aumentan el riesgo de COVID grave”.

López-Gatell afirmó que niños, niñas y adolescentes que tienen ciertas enfermedades como cáncer, diabetes, infección por VIH, insuficiencia renal, etcétera, “pueden tener un riesgo de COVID grave semejante al de las personas adultas”.

“En México hemos estimado que son casi un millón de personas, un poco menos de un millón de personas menores de edad que tienen estas condiciones de salud y que su riesgo es comparable al de personas adultas y estas personas menores de edad pueden beneficiarse de ser vacunadas”, detalló.

En México, la vacuna Pfizer es la única cuyo registro de emergencia permite que se utilice en menores de 12 años en adelante.

Vacunación generalizada a menores aún no la recomienda la OMS: López-Gatell

“Desde el principio consideramos que este [los NNA] podía ser un grupo que requiriera vacunarse, que se beneficiara de vacunación conforme fuéramos completando la vacunación desde las personas con mayor edad, hacia abajo y llegar a un punto en donde el riesgo de las personas, de las edades adultas que se estén vacunando fuera equivalente o semejante al de este grupo de niñas, niños que tienen enfermedades crónicas y en ese momento incorporaríamos en paralelo esta vacunación para ese subgrupo específico”.

Pero dejo en claro, muy distinto a la idea de vacunar en forma generalizada a niñas, niños y adolescentes que hasta el momento la Organización Mundial de la Salud y muchas otras agencias globales y también nacionales de salud pública en Europa, en Oceanía, en Estados Unidos, en Canadá, no han recomendado la vacunación generalizada de niñas, niños y adolescentes que sean saludables.

¿Aumentaron los casos de Covid-19 tras el regreso a clases presenciales?

A dos semanas del regreso a clases presenciales, López-Gatell dijo que no se muestra que haya incremento de los casos en menores de edad. “A pesar de que llevamos ya dos semanas desde que se abrieron las escuelas, el pasado 30 de agosto, no ha repuntado la epidemia en personas menores de edad, en general va a la baja, pero el grupo específico de menores de edad no se ve indicación de que esté repuntando”, señaló.

