Descartan represalias por parte de EU por visita de Díaz-Canel a México

De visita en el Senado de la República, el presidente de Morena, Mario Delgado Carrillo, descartó represalias de Estados Unidos hacia México por la visita de los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado fin de semana, en el marco de la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

En conferencia de prensa, el líder del partido en el poder aseguró que no tiene por qué haber un enojo ni distanciamiento de Estados Unidos hacia México, por la visita de Díaz-Canel y Nicolás Maduro.

“No se puede generar una molestia porque hay respeto. De hecho, el presidente (López Obrador) participó un día antes donde estuvo el presidente Biden y, ha invitado el presidente de la República al presidente de los Estados Unidos a que nos visite.

Entonces, no hay ninguna diferencia. (…) Claro que hay debate, claro que hay diferencias, no hay un pensamiento único en nuestra América Latina, pero es aquí en México donde se puede debatir de manera libre, se pueden marcar diferencias y la política exterior de México no está sujeta a irse con unos o con otros, es una relación de respeto, se respeta la soberanía de cada uno de los países y se exige también respeto a la soberanía”, puntualizó.

Comisión de Relaciones Exteriores también descarta que relación México-EU resulte dañada

Por su parte, el senador de Morena, Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, a preguntas expresa, manifestó su certeza de que la relación bilateral entre México y EU no resultará dañada por la presencia de los presidentes de Cuba y Venezuela en territorio mexicano. “Tampoco creo que sea el caso.

Creo que las declaraciones en los últimos días del presidente Biden demuestran el gran interés que existe en Estados Unidos por sostener relaciones productivas que lleven a la obtención de logros muy concretos entre los Estados Unidos, Canadá y México. Creo que son dos esferas distintas, nuestra relación con América Latina y nuestra relación con los dos vecinos del Norte, Canadá y Estados Unidos”.

Mario Delgado calificó como “extraordinario” el encuentro de la Celac que se desarrolló en Palacio Nacional, auspiciado por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Destacó que lo visto el fin de semana pasado fue la consolidación de México y, especialmente del presidente Andrés Manuel López Obrador, en América Latina, que “tiene los ojos puestos en lo que está pasando en México”, donde se está construyendo de manera eficaz una alternativa al modelo económico neoliberal.

