6 consejos para librar la cuesta de enero

Publicidad









La cuesta de enero es una situación que se presenta cada año en la mayoría de las familias mexicanas, ya que la mayoría carece de una planeación de gastos y tiende a derrochar el dinero durante la temporada decembrina, lo que puede llevarlas a vivir una crisis de hasta seis meses.

Miguel Ángel Castro, director de Administración Financiera del Tec de Monterrey Ciudad de México, te dice cómo salir de este bache económico

Planea

El experto en finanzas personales señala que siempre hay que planear desde un año antes para evitar un descalabro financiero durante enero y no tener cuesta.

Siempre debes tener un presupuesto, si no es anual, al menos uno donde coloques todos tus gastos fijos y variables de diciembre y enero.

El consejo: Si en diciembre recibes un dinero extra no lo gastes todo, haz una proyección financiera y verifica que estén cubiertos tus gastos fijos. Aparta un 15% para iniciar el ahorro y otro 15% para imprevistos.

Adelanta pagos

Una excelente alternativa para disminuir la cuesta de enero es adelantar pagos para ir eliminando deudas. Lo ideal es darle preferencia a las de mayores intereses, como las tarjetas de crédito o los préstamos personales.

El consejo: hay bancos que te permiten reestructurar tu deuda para que los pagos sean menores y bajar tu compromiso mensual. Si vas a pedir un crédito para liquidar tus deudas recuerda que primero debes comparar, no por la urgencia te vayas con la primera institución que te de un préstamo. El experto aconsejo pedir una corrida financiera para ver cuánto pagarás mes a mes.

Reajusta presupuesto

Revisa tus gastos fijos y variables, y verifica en qué rubro puedes hacer un recorte. De acuerdo con el académico, las crisis son una excelente oportunidad para localizar las áreas en donde se puede ahorrar.

El consejo: el primer rubro al que le puedes pasar la tijera es a los gastos hormiga, porque son artículos de los cuales se puede prescindir. Si durante el resto del año te administras como si estuvieras en crisis, imagina cuánto dinero podrías ahorrar.

Aguas con el empeño

Si vas a una casa de empeño porque es tu única alternativa de pago, verifica que la casa a donde acudas esté dada de alta en el Registo Público de Casas de Empeño de la Procuraduría Federal dle Consumidor (Profeco) y compara para elegir la que te cobre una tasa menor.

El consejo: la mejor opción es acudir a una casa de tradición, como el Nacional Monte de Piedad. Asegúrate que el valuador sea una persona calificada para que te dé el precio justo por tu artículo.

Salud financiera

Lograr unas finanzas sanas es más fácil cuando se tiene constancia y disciplina. Para la mayoría de los ahorradores tener tranquilidad con el dinero es el principal motivador, señala el especialista.

El consejo: para volver a disfrutar los beneficios de no tener cuesta de enero continúa llevando tu presupuesto, controla tus erogaciones de dinero y no generes gastos innecesarios de cosas que no necesitas. Miguel Ángel Castro señala que antes de adquirir una deuda revises que ésta no rebase el 30% de tu ingreso mensual.

Ahorra por objetivos

El primer objetivo para tener unas finanzas equilibradas, es decir, que al final del periodo mensual hays cubierto todos tus gastos y áun te quede un sobrante para el ahorro, es controlar las deudas y seguir identificando gastos susceptibles de recorte. Puedes aprovechar las plataformas tecnológicas para ahorrar por objetivos

El consejo: lo ideal es planear los gastos como vacaciones, un auto nuevo, un guardarropa o la compra de un bien duradero, pues siempre es más fácil guardar dinero cuando tenemos en mente un objeto en concreto que deseamos. “Es un incentivo el saber para qué estoy ahorrando, además de que me permite incluso disminuir costos a largo plazo”, finaliza Castro.