"Es mentira": Ana Brenda habla de su romance con Iván Sánchez

Ana Brenda Contreras aceptó estar sosteniendo un romance con el español Iván Sánchez, a pesar de que él aún está casado.

La actriz, quien esta semana se vio envuelta en un escándalo al aparecer junto con el actor en unas imágenes comprometedoras en un viaje que ambos hicieron a Puerto Escondido, dio la cara a los medios de comunicación durante la alfombra roja de un encuentro privado celebrado en el Plaza Condesa y dispuesta habló sobre este asunto.

“Luego de todo lo que ha pasado, pensé en no venir a este evento, pero es que en realidad no hay nada malo. Yo siempre he sido muy abierta con los medios y por lo mismo pido respeto cuando no quiero hablar de algo”, comentó de inicio. Sin embargo, aceptó que sintió muy feo el ver que se violaba su privacidad.

“Es muy feo, es como si estuvieras en tu baño o en la regadera y llegara alguien y te tomara una foto, lo que sí quiero aclarar es que es mentira ese titular que pusieron, son dos personas asoleándose en una alberca privada dentro de una habitación”. Agregó que fue algo incómodo, pero “ya estoy curada de espanto”.

Al preguntarle si ya es pareja del actor español, quien se dio a conocer en México con la serie “La Reina del Sur”, aceptó que ya hay un romance. “Sí, pero no voy a decir desde cuándo”.

Aseguró que esas imágenes no dicen nada, que lo que más escandalizó fue el cómo se tituló la nota y sobre la relación matrimonial que aún sostiene Iván Sánchez, comentó: “Mi conciencia está tranquila y hay ciertos temas que competen a otras personas de los cuales no voy a hablar, si no hablo de mi vida, menos de otras cosas”.

Dijo que lo que más le ha dolido son algunos comentarios sexistas que le han hecho a través de las redes sociales.

“Se siente horrible, eso es lo que me tiene traumada, he recibido muestras de cariño muy bonitas, pero los pocos comentarios negativos han sido sumamente sexistas y machistas, y lamentablemente es algo general de este país”.

Finalmente, Ana Brenda afirmó que la semana próxima iban a dar a conocer su noviazgo, aunque no dijo si a una revista o algún medio.

“Ya más adelante habrá tiempo de platicar detalles, no nos estábamos escondiendo de nadie, simplemente somos una pareja discreta y si dicen que existe hasta un video, ojalá que lo saquen pues ahí se van a dar cuenta que no pasó nada”, concluyó.

De acuerdo con el programa “Fórmula Espectacular” de Flor Rubio en Radio Fórmula, se dijo que la protagonista de telenovelas demandaría a la revista “Tv Notas” por invadir su privacidad.