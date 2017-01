Tatiana escribe historia para serie animada de televisión en 3D

La cantante mexicana Tatiana informó que terminó de escribir una historia dirigida al público infantil para plasmarla a través de la serie animada “Las aventuras de Tatiana y sus amigos”, que en formato 3D desea proponer a la televisión para este 2017.

La llamada “Reina de los Niños” precisó en entrevista con Notimex, que la producción de la serie corre a su cargo y para los dibujos animados se apoya de varios creativos liderados por Aizar Vázquez, el mismo que trabaja en la película de “Pepito”.

El demo se encuentra listo y confía en que las empresas televisivas mexicanas o extranjeras bajo el mismo idioma, se interesen en el proyecto para darlo a conocer de una manera amplia ante los pequeños.

Aunque su más reciente disco “Salta sin parar” aún tiene mucho que ofrecer al público, la cantante consideró que ya es tiempo de preparar un nuevo material, por lo que convoca a compositores para que le propongan temas inéditos.

Recordó que la canción “No me quiero bañar” de dicho álbum, tiene más de 35 millones de views (vistas) en su canal de YouTube, mientras que “Ser un niño está genial”, a dueto con La Trakalosa de Monterrey, también logró una gran aceptación.

“Siempre me ha gustado lanzar nuevas canciones y no concentrarme tanto en los covers. ‘El rap del perico’, ‘Mi amigo canino’ y ‘El búho inteligente’ han sido compuestas por varios autores o me llegan las ideas inconclusas y yo las termino”.

En el caso de “No me quiero bañar”, platicó que desde hace 20 años compuso el coro inspirada en su hija Casandra, pero con el apoyo de su esposo, el productor Alejandro Cervantes, y Omar Hech terminaron la letra que en la actualidad es todo un éxito.

Recordó que para la misma producción también trabajó con Pato, Aldo y Sax de La Maldita Vecindad mediante el tema “Bye piojos”, así como con Flip Tamez y Charly Castro de Jumbo y Pablo González de Los Claxons.

A principios de la década de los ochentas, Tatiana sobresalió en la escena musical mediante el género pop, aunque colocó varios temas en los primeros lugares de las listas de popularidad en radio, tiempo después los niños la convirtieron en su artista favorita.

Hace dos años presentó el disco “Reencuentro conmigo” que incluye los éxitos “El amor no se calla”, “Cuando estemos juntos”, “Peligro en el elevador”, “Leyes del corazón”, “No vuelvas a besarme” y “Salud y hasta mañana”, por citar algunos. Ofreció dos conciertos acústicos en Monterrey y aunque no tiene olvidada esa faceta, aceptó que los infantes son más demandantes que sus contemporáneos.

“En los próximos meses retomaremos ese álbum porque finalmente son temas atemporales, están los clásicos y los nuevos que propusimos, así que hay Tatiana para rato en cualquier faceta”, destacó la también actriz que en 1988 protagonizó la película “Suéltate el pelo” al lado del grupo español Hombres G.

Fue en abril del año pasado cuando Tatiana, a través de YouTube Kids, lanzó la “playlist” (lista de reproducción) denominada “Buenos hábitos”, diseñada por ella misma e integrada por 20 videos que promueven valores entre los niños y niñas.

Lo hizo tras reflexionar que, en ocasiones, los padres de familia no hallan el contenido adecuado en entretenimiento para sus hijos, sobre todo que envié un mensaje positivo.

Con esta iniciativa, la regiomontana cinco veces nominada al Grammy, se sumó a otras personalidades como Cris Morena en Argentina, Geena Davis en Estados Unidos y Jamie Oliver en Inglaterra, entre otras que también comparten este tipo de propuestas a través de YouTube Kids.

El contenido de la plataforma está dirigido a niños de entre 2 y 8 años dentro de un entorno controlado y seguro.

Durante 2016, Tatiana continuó como artista invitada en el musical mexicano “Mentiras” interpretando a la secretaria “Lupita”. Informó que este año repetirá la experiencia y el 14 de febrero comenzará una nueva temporada con el mismo personaje, aunque también le gustaría hacer a “Dulce”.

Finalmente, la cantante alista el lanzamiento de un libro titulado “Yo puedo”, en el que revelará pasajes destacados en su vida, logros y sinsabores.

